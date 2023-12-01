Ліверпуль вигадав, де знайти гроші на трансфер Мбаппе

Кіліан Мбаппе сперечається з арбітром. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Керівництво англійського "Ліверпуля" збирається запросити до команди Кіліана Мбаппе. На "Енфілді" вже готують план із трансферу лідера "ПСЖ" та збірної Франції.

"Ліверпуль" отримає гроші на покупку Мбаппе в Саудівській Аравії, повідомляє TeamTalk.

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Команда Юргена Клоппа цього сезону знову бореться за чемпіонський титул в англійській Прем'єр-лізі. "Ліверпуль" розташувався на третьому місці у турнірній таблиці за підсумками 13 турів. "Червоні" відстають на одне очко від "Манчестер Сіті" та на два бали від "Арсеналу".

Трансфер Мбаппе до "Ліверпуля"

Вже влітку 2024 року "червоні" хочуть запросити на "Енфілд" Кіліана Мбаппе. У клубі вже підготували план, який допоможе здійснити це завдання. Важливою складовою задуму стане продаж Мохаммеда Салаха.

Минулого літа "Ліверпуль" отримав пропозицію про продаж єгипетського форварда відразу від кількох клубів із Саудівської Аравії. Тоді "червоні" відмовили потенційним покупцям, хоч сам Салах був готовий змінити команду. Проте за пів року "Ліверпуль" має намір повернутися до питання про продаж Мохаммеда.

Кіліан Мбаппе рятує "ПСЖ" від поразки у грі з "Ньюкаслом". REUTERS/Stephane Mahe

Салах проводить черговий добрий сезон. Він забив 13 голів і зробив п'ять результативних передач у 18 матчах за "Ліверпуль" у всіх турнірах. "Червоним" пропонували 150 млн євро за єгиптянина. Його трансферна вартість не стане нижчою.

"Ліверпуль" витратить ці гроші на зарплатню Кіліана Мбаппе. Контракт француза з "ПСЖ" спливає наступного літа, і він не збирається продовжувати угоду з клубом. Із січня Мбаппе зможе вести переговори з іншими клубами. "Ліверпуль" запропонує йому конкурувати з Ерлінгом Голландом в одній із найсильніших ліг світу.

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