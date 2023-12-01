Де Геа повернеться до Манчестер Юнайтед через дискваліфікацію Онана

Андре Онана у матчі проти "Галатасарая". Фото: REUTERS/Dilara Senkaya

Голкіперу англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" Андре Онана можуть заборонити грати через маловідоме правило ФІФА. "Червоні дияволи" вже шукають нового воротаря.

Збірна Камеруну може зробити так, що Онана нескоро повернеться на поле, повідомляє The Sun.

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Андре Онана зі скандалом завершив виступи у національній команді під час Кубка Світу-2022. Однак через кілька місяців 27-річний голкіпер помирився з головним тренером команди Рігобертом Сонгом і повернувся до збірної Камеруну.

Новий конфлікт за участю Онана

Передбачалося, що воротар "Манчестер Юнайтед" вирушить разом зі збірною Камеруну на Кубок Африки-2024, який пройде з 13 січня до 11 лютого 2024 року.

Проте Андре Онана різко змінив рішення та заявив, що залишиться на "Олд Траффорд". Рішення пропустити КАН-2024 голкіпер мотивував тим, що у "Манчестер Юнайтед" зараз складний період, а сам воротар грає невпевнено та нестабільно.

Де Геа у матчі за "МЮ". Фото: instagram.com/d_degeaofficial/

Це розлютило чиновників з Федерації футболу Камеруну, які хочуть досягти дискваліфікації голкіпера. Існує правило ФІФА, за яким такий варіант цілком можливий.

"Гравець, який викликаний своєю асоціацією до збірної, не має права грати за клуб, в якому він зареєстрований, протягом періоду, на який його участь необхідна збірній", — повідомляє регламент ФІФА.

Андре Онана може пропустити шість матчів "Манчестер Юнайтед". Англійські журналісти заявляють, що керівництво "червоних дияволів" запропонує контракт до кінця сезону колишньому голкіперові команди Давиду Де Геа.

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