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Голкіпер Мілана за незвичайним показником увійшов до історії Серії А

3 грудня 2023 10:26
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Агабекян Карен
редактор
Голкіпер Мілана за незвичайним показником увійшов до історії Серії А
Голкіпер "Мілана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Італії "Мілан" обіграв "Фрозіноне" з рахунком 3:1. Одним із героїв матчу став голкіпер господарів Майкл Меньян.

Воротар віддав гольову передачу, повідомив Opta.

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Меньян увійшов до історії Серії А

На 49-й хвилині матчу воротар Мілана зі свого штрафного майданчика вибив м'яч на американського вінгера Крістіана Пулішича.

Півзахисник прийняв передачу від Меньяна, відірвався від кількох захисників "Фрозіноне" та перекинув їх голкіпера. Пулішич зробив рахунок — 2:0.

Зазначимо, що Меньян зробив по одному асисту у кожному із трьох сезонів у Серії А. Це рекордний результат, починаючи з сезону 2004/2005 рр., коли почали вести відповідну статистику.

Меньян цього сезону провів 16 матчів, у яких пропустив двадцять голів. Популярний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість француза у 45 млн євро. Раніше він виступав у "ПСЖ" та "Ліллі", з яким став чемпіоном Ліги 1.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії "Мілан" знаходиться на третьому місці, поступаючись "Інтеру" та "Ювентусу".

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