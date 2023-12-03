Голкіпер Мілана за незвичайним показником увійшов до історії Серії А

Голкіпер "Мілана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

У рамках чотирнадцятого туру чемпіонату Італії "Мілан" обіграв "Фрозіноне" з рахунком 3:1. Одним із героїв матчу став голкіпер господарів Майкл Меньян.

Воротар віддав гольову передачу, повідомив Opta.

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Il movimento, lo stop, il cucchiaio. Gol assurdo, veramente bellissimo, con tre gesti tecnici importanti in rapida successione. Pulisic è un giocatore importantissimo in questo Milan, altri con la sua tecnica e intelligenza calcistica non ne abbiamo pic.twitter.com/oJ3FeIUnX8 — that’s the tea (@tonaliana) December 3, 2023

Меньян увійшов до історії Серії А

На 49-й хвилині матчу воротар Мілана зі свого штрафного майданчика вибив м'яч на американського вінгера Крістіана Пулішича.

Півзахисник прийняв передачу від Меньяна, відірвався від кількох захисників "Фрозіноне" та перекинув їх голкіпера. Пулішич зробив рахунок — 2:0.

Зазначимо, що Меньян зробив по одному асисту у кожному із трьох сезонів у Серії А. Це рекордний результат, починаючи з сезону 2004/2005 рр., коли почали вести відповідну статистику.

Меньян цього сезону провів 16 матчів, у яких пропустив двадцять голів. Популярний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює вартість француза у 45 млн євро. Раніше він виступав у "ПСЖ" та "Ліллі", з яким став чемпіоном Ліги 1.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії "Мілан" знаходиться на третьому місці, поступаючись "Інтеру" та "Ювентусу".

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