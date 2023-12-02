Малиновский забил, а Коваленко сделал ассист в матче Дженоа из Эмполи

Руслан Малиновский. Фото: Twitter/AmorPelaBola1

Украинские игроки Руслан Малиновский и Виктор Коваленко снова на первых ролях в своих командах в Серии А. Матч между Дженоа и Эмполи завершился вничью 1:1, при чем Малиновский открыл счет, а Коваленко помог своей команде сравнять.

Как отличились украинцы и какие оценки получили от Whoscored, в материале Новини.LIVE.

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Руслан забил во 2-м матче подряд и снова ударом с дальней дистанции. На 37-й минуте он открыл счет в матче после передачи Милана Баделя. Это его 17-й гол из-за пределов штрафной и он еще ближе к Месси, у которого таких голов 23.

Gol Do Genoa



Genoa 1-0 Empoli



⚽ Malinovsky



🏆🇮🇹 Serie A Tim | Rodada 14 #SerieATIM #GenoaEmpoli pic.twitter.com/qJqMtqlbYL — Futeboleiros TW (@futeboleiros_tw) December 2, 2023

Во втором тайме Эмполи удалось отыграться, причем благодаря помощи другого украинца – Виктора Коваленко. Экс-игрок Шахтера закрутил мяч с линии штрафной до ворот, где Канчельери превратил эту передачу в гол точным ударом головой — 1:1.

Украинцы среди лучших по оценкам

По итогам противостояния Малиновский получил вторую оценку в матче 7,1. Больше всего у Вольякко 7,7.

Коваленко даже со скамейки запасных получил четвертую оценку в своей команде 6,7. Его опередили Берешинские, Луперто и Комьяги, у которых 6,9.

А вот гол Довбика отменили, а Жирона одержала драматическую победу над Валенсией Яремчука.

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