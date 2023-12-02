Маліновський забив, а Коваленко зробив асист у матчі Дженоа з Емполі
Українські гравці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко знову на перших ролях у своїх командах в Серії А. Матч між Дженоа та Емполі завершився внічию 1:1, при чому Малиновський відкрив рахунок, а Коваленко допоміг своїй команді зрівняти.
Як саме відзначились українці та які оцінки отримали від Whoscored, в матеріалі Новини.LIVE.
Руслан забив у 2-му матчі поспіль і знову ударом із дальньої дистанції. На 37-й хвилині він відкрив рахунок у матчі після передачі Мілана Баделя. Це його 17-й гол з-за меж карного майданчика й він ще ближче до Мессі, в якого таких голів 23.
Gol Do Genoa— Futeboleiros TW (@futeboleiros_tw) December 2, 2023
Genoa 1-0 Empoli
⚽ Malinovsky
🏆🇮🇹 Serie A Tim | Rodada 14#SerieATIM #GenoaEmpolipic.twitter.com/qJqMtqlbYL
У другому таймі Емполі вдалося відігратися, причому завдяки допомозі іншого українця – Віктора Коваленка. Екс-гравець Шахтаря закрутив м'яч з лінії штрафного майданчика до воріт, де Канчельєрі перетворив цю передачу на гол влучним ударом головою — 1:1.
Українці серед кращих за оцінками
За підсумками протистояння Маліновський отримав другу оцінку в матчі 7,1. Більше лише у Вольякко 7,7.
Коваленко навіть з лави запасних отримав четверту оцінку в своїй команді 6,7. Його випередили Берешінські, Луперто та Ком’ягі, у яких 6,9.
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