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Маліновський забив, а Коваленко зробив асист у матчі Дженоа з Емполі

2 грудня 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Маліновський забив, а Коваленко зробив асист у матчі Дженоа з Емполі
Руслан Маліновський. Фото: Twitter/AmorPelaBola1
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Українські гравці Руслан Маліновський та Віктор Коваленко знову на перших ролях у своїх командах в Серії А. Матч між Дженоа та Емполі завершився внічию 1:1, при чому Малиновський відкрив рахунок, а Коваленко допоміг своїй команді зрівняти.

Як саме відзначились українці та які оцінки отримали від Whoscored, в матеріалі Новини.LIVE. 

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Руслан забив у 2-му матчі поспіль і знову ударом із дальньої дистанції. На 37-й хвилині він відкрив рахунок у матчі після передачі Мілана Баделя. Це його 17-й гол з-за меж карного майданчика й він ще ближче до Мессі, в якого таких голів 23. 

У другому таймі Емполі вдалося відігратися, причому завдяки допомозі іншого українця – Віктора Коваленка. Екс-гравець Шахтаря закрутив м'яч з лінії штрафного майданчика до воріт, де Канчельєрі перетворив цю передачу на гол влучним ударом головою — 1:1.

Українці серед кращих за оцінками

За підсумками протистояння Маліновський отримав другу оцінку в матчі 7,1. Більше лише у Вольякко 7,7. 

Коваленко навіть з лави запасних отримав четверту оцінку в своїй команді 6,7. Його випередили Берешінські, Луперто та Ком’ягі, у яких 6,9.

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