Лунин может перейти в МЮ — Сабо дал вратарю совет

Андрей Лунин. Фото: Reuters

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может потерять место в составе по возвращении Кепы, а позже стать третьим вратарем, когда восстановится Куртуа. Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо видит его в воротах Манчестер Юнайтед.

О перспективах украинского голкипера, в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"Я давно переживаю за Лунина. До сих пор непонятно, идет ли он из Реала или нет. Его контракт истекает летом 2024 года, но пока по нему тишина. Другие клубы не хотят платить деньги за Лунина, потому что планируют получить его бесплатно по окончании соглашение с Реалом Анчелотти заключил новый контракт и останется в Мадриде еще на два года. К тому же уже начал тренироваться Куртуа, который по возвращении снова станет номером 1, Кепа будет вторым. Не быть же Луниным третьим? Поэтому ему нужно обязательно уходить из "Реала" летом, но не в какую-то команду уровнем ниже, а в престижную", — говорит специалист.

🚨 Andriy Lunin plays football today! pic.twitter.com/uMZ7cUTUmB — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) December 1, 2023

Лунин будет №1 в Манчестере

По словам Сабо, во всех топовых командах есть хорошие вратари, а Лунину нужно быть первым номером. Например есть вариант из МЮ, где в последнее время Онана часто ошибается.

"На Онана тоже посыпалось много критики, хотя он неплохой вратарь. Его ошибки - это психология. Что касается Лунина, то он может стать номером 1 для "Манчестер Юнайтед", если его пригласят", — добавил тренер.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.