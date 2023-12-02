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Лунин может перейти в МЮ — Сабо дал вратарю совет

2 декабря 2023 11:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Лунин может перейти в МЮ — Сабо дал вратарю совет
Андрей Лунин. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Вратарь мадридского Реала Андрей Лунин может потерять место в составе по возвращении Кепы, а позже стать третьим вратарем, когда восстановится Куртуа. Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо видит его в воротах Манчестер Юнайтед.

О перспективах украинского голкипера, в материале Новини.LIVE.

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"Я давно переживаю за Лунина. До сих пор непонятно, идет ли он из Реала или нет. Его контракт истекает летом 2024 года, но пока по нему тишина. Другие клубы не хотят платить деньги за Лунина, потому что планируют получить его бесплатно по окончании соглашение с Реалом Анчелотти заключил новый контракт и останется в Мадриде еще на два года. К тому же уже начал тренироваться Куртуа, который по возвращении снова станет номером 1, Кепа будет вторым. Не быть же Луниным третьим? Поэтому ему нужно обязательно уходить из "Реала" летом, но не в какую-то команду уровнем ниже, а в престижную", — говорит специалист.

 

Лунин будет №1 в Манчестере

По словам Сабо, во всех топовых командах есть хорошие вратари, а Лунину нужно быть первым номером. Например есть вариант из МЮ, где в последнее время Онана часто ошибается.

"На Онана тоже посыпалось много критики, хотя он неплохой вратарь. Его ошибки - это психология. Что касается Лунина, то он может стать номером 1 для "Манчестер Юнайтед", если его пригласят", — добавил тренер.

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