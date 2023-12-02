Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Лунін може перейти в МЮ — Сабо дав воротарю пораду arrow

Лунін може перейти в МЮ — Сабо дав воротарю пораду

2 грудня 2023 11:15
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Лунін може перейти в МЮ — Сабо дав воротарю пораду
Андрій Лунін. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін може втратити місце в складі після повернення Кепи, а пізніше стати третім воротарем, коли відновиться Куртуа. Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо бачить його у воротах Манчестер Юнайтед.

Про перспективи українського голкіпера, в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Я давно переживаю за Луніна. Досі незрозуміло, чи йде він з Реала, чи ні. Його контракт закінчується влітку 2024 року, але поки що по ньому тиша. Інші клуби не хочуть платити гроші за Луніна, тому що планують отримати його безкоштовно після закінчення угоди з Реалом. Анчелотті уклав новий контракт і залишиться у Мадриді ще на два роки. До того ж вже почав тренуватися Куртуа, який після повернення знову стане номером 1, Кепа буде другим. Не бути ж Луніну третім? Тому йому треба обов'язково йти з "Реала" влітку, але не в якусь команду рівнем нижче, а в престижну", — каже фахівець.

Лунін буде №1 в Манчестері

За словами Сабо, у всіх топових командах є хороші воротарі, а Луніну треба бути першим номером. Наприклад є варіант з МЮ, де останнім часом Онана часто помиляється.

"На Онана теж посипалося багато критики, хоча він непоганий воротар. Його помилки — це психологія. Щодо Луніна, то він може стати номером 1 для "Манчестер Юнайтед", якщо його запросять", — додав тренер.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Минаєм".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.

Ексфорвард "Динамо" забив три голи і став одним із найкращих бомбардирів у Польщі.

Миколенко готується піти з "Евертона" — у клубу нові проблеми.

Де Хеа повернеться до "Манчестер Юнайтед" через дискваліфікацію Онана.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі