Лунін може перейти в МЮ — Сабо дав воротарю пораду

Андрій Лунін. Фото: Reuters

Воротар мадридського Реала Андрій Лунін може втратити місце в складі після повернення Кепи, а пізніше стати третім воротарем, коли відновиться Куртуа. Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо бачить його у воротах Манчестер Юнайтед.

Про перспективи українського голкіпера, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Я давно переживаю за Луніна. Досі незрозуміло, чи йде він з Реала, чи ні. Його контракт закінчується влітку 2024 року, але поки що по ньому тиша. Інші клуби не хочуть платити гроші за Луніна, тому що планують отримати його безкоштовно після закінчення угоди з Реалом. Анчелотті уклав новий контракт і залишиться у Мадриді ще на два роки. До того ж вже почав тренуватися Куртуа, який після повернення знову стане номером 1, Кепа буде другим. Не бути ж Луніну третім? Тому йому треба обов'язково йти з "Реала" влітку, але не в якусь команду рівнем нижче, а в престижну", — каже фахівець.

🚨 Andriy Lunin plays football today! pic.twitter.com/uMZ7cUTUmB — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) December 1, 2023

Лунін буде №1 в Манчестері

За словами Сабо, у всіх топових командах є хороші воротарі, а Луніну треба бути першим номером. Наприклад є варіант з МЮ, де останнім часом Онана часто помиляється.

"На Онана теж посипалося багато критики, хоча він непоганий воротар. Його помилки — це психологія. Щодо Луніна, то він може стати номером 1 для "Манчестер Юнайтед", якщо його запросять", — додав тренер.

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