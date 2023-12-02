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Динамо осталось без трех основных игроков на матч с Минаем

2 декабря 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо осталось без трех основных игроков на матч с Минаем
Игроки "Динамо" на тренировке. Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" готовится провести свой следующий матч в Украинской премьер-лиге. Соперником команды Александра Шовковского станет закарпатский "Минай".

В столичном клубе опубликовали заявку на игру 16-го тура.

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По информации от "Динамо", из Киева на Закарпатье отправятся 21 футболист.

Стоит отметить возвращение в заявку украинского форварда Владислава Супряги, который пропускал прошлый матч.

При этом у клуба три потери. Второй матч подряд остались вне заявки травмированные центральный защитник Денис Попов и вингер Назар Волошин. Также по неизвестным причинам отсутствует центральный полузащитник Владимир Шепелев.

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Защитники: Владислав Дубинчак, Навин Малыш, Александр Тымчик, Максим Дячук, Александр Сирота, Кристиан Биловар, Константин Вивчаренко.

Полузащитники: Антон Царенко, Решат Рамадани, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Николай Шапаренко, Владислав Кабаев, Владимир Бражко, Бенито.

Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Матч "Минай" — "Динамо" состоится 3 декабря. Начало — в 13:00 по киевскому времени.

 

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