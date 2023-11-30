В Динамо рассказали, как Шовковский изменил игру команды

Александр Шовковский перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" проводит второй неудачный сезон подряд. Результаты команды пока не позволяют ей бороться за чемпионский титул в украинской Премьер-лиге, однако появилась надежда на то, что ситуация может улучшиться.

Игроки "Динамо" Максим Дячук и Александр Андриевский рассказали, что изменилось в команде после ухода Мирчи Луческу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Александр Шовковский возглавил киевскую команду после досрочного ухода из клуба румынского специалиста Мирчи Луческу. Под руководством нового тренера "Динамо" одержало две победы подряд с одинаковым счетом 2:0.

Игроки празднуют победу. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новые требования в "Динамо"

Александр Андриевский заявил, что для "Динамо" было важно одолеть "Кривбасс", который на момент встречи соперников лидировал в турнирной таблице. После этого футболисты столичной команды поверили в собственные силы и начали готовиться к новым поединкам в хорошем настроении.

Андриевский и Дячук во время интервью. Скриншот YouTube

"Тренировочный процесс стал другим. Эти изменения нельзя назвать кардинальными, но они есть. Будем постепенно достигать целей, которые поставил перед командой новый тренер. Шовковский дает новые упражнения, но вводит их постепенно, чтобы у игроков не "закипела голова".

Наставник просит больше внимания уделять приему мяча. У нас слишком много ошибок в этом компоненте, потому работает над тем, чтобы это исправить. То же самое касается и игры в обороне", — рассказал Александр Андриевский.

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