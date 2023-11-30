У Динамо розповіли, як Шовковський змінив гру команди

Олександр Шовковський перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" проводить другий невдалий сезон поспіль. Результати команди поки що не дозволяють їй боротися за чемпіонський титул в українській Прем'єр-лізі, проте з'явилася надія на те, що ситуація може покращитися.

Гравці "Динамо" Максим Дячук та Олександр Андрієвський розповіли, що змінилося у команді після відходу Мірчі Луческу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "ВДИНАМО".

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Олександр Шовковський очолив київську команду після дострокового виходу з клубу румунського фахівця Мірчі Луческу. Під керівництвом нового тренера "Динамо" здобуло дві перемоги поспіль з однаковим рахунком 2:0.

Гравці святкують перемогу. Фото: пресслужба "Динамо"

Нові вимоги до "Динамо"

Олександр Андрієвський заявив, що для "Динамо" було важливо здолати "Кривбас", який на момент зустрічі суперників лідирував у турнірній таблиці. Після цього футболісти столичної команди повірили у власні сили та почали готуватися до нових поєдинків у гарному настрої.

Андрієвський та Дячук під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

"Тренувальний процес став іншим. Ці зміни не можна назвати кардинальними, але вони є. Поступово досягатимемо цілей, які поставив перед командою новий тренер. Шовковський дає нові вправи, але вводить їх поступово, щоб у гравців не "закипіла голова".

Наставник просить більше уваги приділяти прийому м'яча. У нас дуже багато помилок у цьому компоненті, тому працює над тим, щоб це виправити. Те саме стосується і гри в обороні", — розповів Олександр Андрієвський.

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