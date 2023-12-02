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Динамо залишилося без трьох основних гравців на матч із Минаєм

2 грудня 2023 06:45
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Агабекян Карен
редактор
Динамо залишилося без трьох основних гравців на матч із Минаєм
Гравці "Динамо" на тренуванні. Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" готується провести свій наступний матч в Українській прем'єр-лізі. Суперником команди Олександра Шовковського стане закарпатський "Минай".

У столичному клубі опублікували заявку на гру 16 туру.

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За інформацією від "Динамо", із Києва на Закарпаття вирушить 21 футболіст.

Варто відзначити повернення до заявки українського форварда Владислава Супряги, який пропускав минулий матч.

При цьому клуб має три втрати. Другий матч поспіль залишилися поза заявкою травмовані центральний захисник Денис Попов та вінгер Назар Волошин. Також із невідомих причин відсутній центральний півзахисник Володимир Шепелєв.

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Владислав Дубінчак, Навін Малиш, Олександр Тимчик, Максим Дячук, Олександр Сирота, Крістіан Біловар, Костянтин Вівчаренко.

Півзахисники: Антон Царенко, Решат Рамадані, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Микола Шапаренко, Владислав Кабаєв, Володимир Бражко, Беніто.

Нападники: Владислав Ванат, Владислав Супряга.

Матч "Минай" — "Динамо" відбудеться 3 грудня. Початок о 13:00 за київським часом.

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