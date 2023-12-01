Лунин сыграет в основе Реала несмотря на выздоровление конкурента

Андрей Лунин в воротах мадридского "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сможет сыграть седьмой матч в основе мадридского "Реала" в этом сезоне. Главный тренер команды Карло Анчелотти подтвердил это решение.

Лунин будет защищать ворота "королевского клуба" в игре с "Гранадой", сообщает Marca.

Читайте также:

Мадридский "Реал" продолжает готовиться к поединку 15-го тура испанской Ла Лиги. Столичная команда в субботу, второго декабря, примет на "Сантьяго Бернабеу" скромную "Гранаду".

Лунин против Кварацхелии из "Наполи". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунин готов вернуться в ворота

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин снова сыграет в основном составе команды. Конкурент украинца Кепа уже выздоровел и тренируется в общей группе, но тренерский штаб пока не спешит возвращать его на поле.

"У Кепы будет целая неделя для того, чтобы подготовиться к игре с "Бетисом". Я позже с ним поговорю, а пока мы продолжаем работу с Луниным. Именно он выйдет в основе на игру с "Гранадой", — заявил Карло Анчелотти.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл в шести матчах за "Реал" и пропустил четыре гола. В трех поединках украинцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Украинский футбольный клуб прекратил существование.

Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Шевченко станет главным тренером "Милана".

Кварацхелия со скандалом уйдет из "Наполи" в известный клуб.

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.