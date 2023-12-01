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Лунин сыграет в основе Реала несмотря на выздоровление конкурента

1 декабря 2023 16:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин сыграет в основе Реала несмотря на выздоровление конкурента
Андрей Лунин в воротах мадридского "Реала". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин сможет сыграть седьмой матч в основе мадридского "Реала" в этом сезоне. Главный тренер команды Карло Анчелотти подтвердил это решение. 

Лунин будет защищать ворота "королевского клуба" в игре с "Гранадой", сообщает Marca

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Мадридский "Реал" продолжает готовиться к поединку 15-го тура испанской Ла Лиги. Столичная команда в субботу, второго декабря, примет на "Сантьяго Бернабеу" скромную "Гранаду". 

Андрей Лунин
Лунин против Кварацхелии из "Наполи". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунин готов вернуться в ворота 

Наставник "Реала" Карло Анчелотти подтвердил, что Андрей Лунин снова сыграет в основном составе команды. Конкурент украинца Кепа уже выздоровел и тренируется в общей группе, но тренерский штаб пока не спешит возвращать его на поле. 

"У Кепы будет целая неделя для того, чтобы подготовиться к игре с "Бетисом". Я позже с ним поговорю, а пока мы продолжаем работу с Луниным. Именно он выйдет в основе на игру с "Гранадой", — заявил Карло Анчелотти. 

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин сыграл в шести матчах за "Реал" и пропустил четыре гола. В трех поединках украинцу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. 

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