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Лунін зіграє в основі Реала попри одужання конкурента

1 грудня 2023 16:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Лунін зіграє в основі Реала попри одужання конкурента
Андрій Лунін у воротах мадридського "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зможе зіграти сьомий матч в основі мадридського "Реала" цього сезону. Головний тренер команди Карло Анчелотті підтвердив це рішення.

Лунін захищатиме ворота "королівського клубу" у грі з "Гранадою", повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" продовжує готуватися до поєдинку 15 туру іспанської Ла-Ліги. Столична команда в суботу, 2 грудня, прийме на "Сантьяго Бернабеу" скромну "Гранаду".

Андрій Лунін
Лунін проти Кварацхелії з "Наполі". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунін готовий повернутися у ворота

Наставник "Реала" Карло Анчелотті підтвердив, що Андрій Лунін знову зіграє в основному складі команди. Конкурент українця Кепа вже одужав і тренується у загальній групі, але тренерський штаб поки що не поспішає повертати його на поле.

"Кепа матиме цілий тиждень для того, щоб підготуватися до гри з "Бетісом". Я пізніше з ним поговорю, а поки ми продовжуємо роботу з Луніним. Саме він вийде в основі на гру з "Гранадою", — заявив Карло Анчелотті.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв у шести матчах за "Реал" та пропустив чотири голи. У трьох поєдинках українцеві вдалося зберегти свої ворота у недоторканності.

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