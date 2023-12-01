Лунін зіграє в основі Реала попри одужання конкурента

Андрій Лунін у воротах мадридського "Реалу". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зможе зіграти сьомий матч в основі мадридського "Реала" цього сезону. Головний тренер команди Карло Анчелотті підтвердив це рішення.

Лунін захищатиме ворота "королівського клубу" у грі з "Гранадою", повідомляє Marca.

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Лунін проти Кварацхелії з "Наполі". Фото: REUTERS/Juan Medina

Лунін готовий повернутися у ворота

Наставник "Реала" Карло Анчелотті підтвердив, що Андрій Лунін знову зіграє в основному складі команди. Конкурент українця Кепа вже одужав і тренується у загальній групі, але тренерський штаб поки що не поспішає повертати його на поле.

"Кепа матиме цілий тиждень для того, щоб підготуватися до гри з "Бетісом". Я пізніше з ним поговорю, а поки ми продовжуємо роботу з Луніним. Саме він вийде в основі на гру з "Гранадою", — заявив Карло Анчелотті.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін зіграв у шести матчах за "Реал" та пропустив чотири голи. У трьох поєдинках українцеві вдалося зберегти свої ворота у недоторканності.

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