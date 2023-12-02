Гол Довбика скасували, а Жирона здобула драматичну перемогу над Валенсією Яремчука

Крістіан Стуані. Фото: "Жирона"

У рамках 15 туру чемпіонату Іспанії "Жирона" на своєму полі приймала "Валенсію". Якщо українські легіонери каталонців Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли з перших хвилин матчу, то Роман Яремчук залишився на лаві запасних.

Матч завершився перемогою "Жирони", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Як пройшов матч "Жирона" — "Валенсія"

З перших хвилин гри "Валенсія" віддала м'яч "Жироні", а сама перейшла до оборонної роботи. У захисті "кажани" дуже добре себе показали й за перший тайм не дозволили суперникам створювати моменти. Щоправда, в одному з епізодів забив Довбик, але виявилося, що він отримав передачу від руки партнера по команді. Потім у Артема був ще вихід віч-на-віч, але він його не реалізував.

У другому таймі на 57-й хвилині Уго Дуро в одній із рідкісних контратак вибіг на ворота суперника та переграв голкіпера "Жирони".

Потім каталонцям також не вдавалося створювати моменти, доки на поле не вийшли Крістіан Стуані та Ян Коуту. Спочатку захисник навісив у штрафний майданчик на форварда на 83-й хвилині й той зрівняв рахунок.

Пропустивши гол "Валенсія" провела заміни та однією з них був Яремчук, який замінив Уго Дуро.

На 89-й хвилині пара Коуту-Стуані повторила свою гольову комбінацію і зробили рахунок 2:1.

У доданий час господарі розіграли гарну атаку на лівому флангу і після пасу Порту в центр Савіо зробив рахунок 3:1. Межі радості бразильця не було, але після ВАР суддя скасував взяття воріт.

Зазначимо, що Циганков та Довбик провели на полі весь матч.

"Жирона" — "Валенсія" — 2:1

Голи: Стуані, 83, 89 — Дуро, 57

"Жирона": Гассаніга, Ерік Гарсія, Блінд, Давид Лопес, Мігель Гутьєррес, Ян Коуто, Порту, Торре, Альош Гарсія, Еррера, Мартін, Стуані, Циганков, Савіо, Довбик.

"Валенсія": Мамардашвілі, Фульк'є, Тьєррі Коррейя, Габріел Пауліста, Москера, Гасьоровскі, Діакабі, Хесус Васкес, Канос, Амалла, Франсіско Перес, Пепелу, Герра, Яремчук, Дуро, Дієго Лопес.

Попередження: Блінд, 36, Ян Коуто, 42, Гасьоровскі, 61, Дуро 77, Савіо, 90, Габріел Пауліста, 90.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Мінаєм".

Усик переможе Ф'юрі за однієї умови — Джошуа зробив прогноз на бій.