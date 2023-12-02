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Гол Довбика отменили, а Жирона одержала драматическую победу над Валенсией Яремчука

2 декабря 2023 17:19
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Гол Довбика отменили, а Жирона одержала драматическую победу над Валенсией Яремчука
Кристиан Стуани. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках 15-го тура чемпионата Испании "Жирона" на своем поле принимала "Валенсию". Если украинские легионеры каталонцев Виктор Цыганков и Артем Довбик вышли с первых минут матча, то Роман Яремчук остался на скамейке запасных.

Матч завершился победой "Жироны", сообщил портал Новини.LIVE.

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Как прошел матч "Жирона" — "Валенсия"

С первых минут матча "Валенсия" отдала мяч "Жироне", а сама перешла к оборонной работе. В защите "летучие мыши" очень хорошо себя показали и за первый тайм не позволили соперникам создавать моменты. Правда, в одном из эпизодов забил Довбик, но оказалось, что передачу он получил от руки партнера по команде. Затем у Артема был еще выход один на один, но он его не реализовал.

Во втором тайме на 57-й минуте Уго Дуро в одной из редких контратак выбежал на ворота соперника и переиграл голкипера "Жироны".

Затем каталонцам также не удавалось создавать моменты, пока на поле не вышли Кристиан Стуани и Ян Коуту. Сначала защитник навесил в штрафную на форварда на 83-й минуте и тот сравнял счет.

Пропустив гол "Валенсия" провела замены и одной из них был Яремчук, заменивший Уго Дуро.

На 89-й минуте пара Коуту — Стуани повторили свою голевую комбинацию и сделали счет 2:1.

В добавленное время хозяева разыграли хорошую атаку по левому флангу и после паса Порту в центр Савио сделал счет 3:1. Предела радости бразильца не было, но после ВАР судья отменил взятие ворот.

Отметим, что Циганков и Довбик провели на поле весь матч.

"Жирона" — "Валенсия" — 2:1

Голы: Стуани, 83, 89 — Дуро, 57

"Жирона": Гассанига, Эрик Гарсия, Блинд, Давид Лопес, Мигель Гутьеррес, Ян Коуто, Порту, Торре, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин, Стуани, Цыганков, Савио, Довбик.

"Валенсия": Мамардашвили, Фулькье, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Москера, Гасьоровски, Диакаби, Хесус Васкес, Канос, Амалла, Франсиско Перес, Пепелу, Герра, Яремчук, Дуро, Диего Лопес.

Предупреждения: Блинд, 36, Ян Коуто, 42, Гасьоровски, 61, Дуро 77, Савио, 90, Габриэл Паулиста, 90.

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