Малиновский уступает лишь Месси по важному бомбардирскому показателю

Руслан Малиновский после забитого гола. Фото: Скриншот

В матче 13-го тура Серии А украинский полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский забил свой первый мяч за команду. Гол игрока оказался очень красивым, но не помог победить "Фрозиноне" (1:2).

Для Малиновского это 16-й гол из-за пределов штрафной площадки в топ-5 чемпионатах, сообщила Opta.

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Лучше Малиновского только Месси

Малиновский сейчас находится на втором месте среди футболистов, забивших больше всего мячей из-за пределов штрафной площадки в пяти сильнейших чемпионатах.

Если у Малиновского 16 голов, то у первого номера рейтинга Лионеля Месси — 23. При этом аргентинец пока не сможет улучшить результат, поскольку выступает в США за "Интер Майами". В топ-5 чемпионатов входят АПЛ (Англия), Ла Лига (Испания), Серия А (Италия), Бундеслига (Германия) и Лига 1 (Франция).

Отметим, что Малиновский поразил ворота на 38-й минуте матча. Ему удался мощный дальний удар в касание, против которого вратарь был бессильным.

Малиновский провел за "Дженоа" сезоне 12 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

"Дженоа" в турнирной таблице чемпионата Италии занимает 15-е место и на 4 очка опережает команды из зоны вылета.

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