Маліновський поступається лише Мессі за важливим бомбардирським показником
У матчі 13 туру Серії А український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський забив свій перший м'яч за команду. Гол гравця виявився дуже красивим, але не допоміг перемогти "Фрозіноне" (1:2).
Для Маліновського це 16-й гол з-за меж штрафного майданчика в топ-5 чемпіонатах, повідомила Opta.
Краще Маліновського тільки Мессі
Маліновський зараз перебуває на другому місці серед футболістів, які найбільше забили м'ячів з-за меж штрафного майданчика в п'яти найсильніших чемпіонатах.
Якщо у Маліновського 16 голів, то у першого номер рейтингу Ліонеля Мессі 23. При цьому аргентинець поки не зможе покращити результат, оскільки виступає в США за "Інтер Майамі". До топ-5 чемпіонатів входять АПЛ (Англія), Ла-Ліга (Іспанія), Серія А (Італія), Бундесліга (Німеччина) та Ліга 1 (Франція).
Зазначимо, що Маліновський влучив у ворота на 38-й хвилині матчу. Йому вдався потужний дальній удар у дотик, проти якого голкіпер був безсилим.
Маліновський провів за "Дженоа" 12 матчів, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.
"Дженоа" у турнірній таблиці чемпіонату Італії посідає 15-е місце і на 4 очки випереджає команди із зони вильоту.
Нагадаємо, "Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби.
Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину.
Відомий європейський клуб хоче купити зірку УПЛ.
"Евертон" може продати Миколенка вже в січні — є покупець.
Український суддя Балакін працюватиме на матчі Ліги чемпіонів.
Читайте Новини.LIVE!