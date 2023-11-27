Маліновський поступається лише Мессі за важливим бомбардирським показником

Руслан Маліновський після забитого голу. Фото: Скріншот

У матчі 13 туру Серії А український півзахисник "Дженоа" Руслан Маліновський забив свій перший м'яч за команду. Гол гравця виявився дуже красивим, але не допоміг перемогти "Фрозіноне" (1:2).

Для Маліновського це 16-й гол з-за меж штрафного майданчика в топ-5 чемпіонатах, повідомила Opta.

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Краще Маліновського тільки Мессі

Маліновський зараз перебуває на другому місці серед футболістів, які найбільше забили м'ячів з-за меж штрафного майданчика в п'яти найсильніших чемпіонатах.

Якщо у Маліновського 16 голів, то у першого номер рейтингу Ліонеля Мессі 23. При цьому аргентинець поки не зможе покращити результат, оскільки виступає в США за "Інтер Майамі". До топ-5 чемпіонатів входять АПЛ (Англія), Ла-Ліга (Іспанія), Серія А (Італія), Бундесліга (Німеччина) та Ліга 1 (Франція).

Зазначимо, що Маліновський влучив у ворота на 38-й хвилині матчу. Йому вдався потужний дальній удар у дотик, проти якого голкіпер був безсилим.

Маліновський провів за "Дженоа" 12 матчів, у яких забив один гол і зробив дві результативні передачі.

"Дженоа" у турнірній таблиці чемпіонату Італії посідає 15-е місце і на 4 очки випереджає команди із зони вильоту.

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