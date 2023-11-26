Малиновский забил впервые за Дженоа и получил самый высокий балл в матче

Руслан Малиновский. Фото: Twitter/GenoaCFC

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский в матче 13-го тура чемпионата Италии забил дебютный гол за Дженов в Серии А. Он провел красивый мяч дальним выстрелом в ворота Фрозионе.

Подробности матча, видео обзора и оценка игрока в материале Новини.LIVE.

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В этом матче было под вопросом сначала, выйдет ли Руслан в основе. Но главный тренер Альберто Джилардино решил все же выпустить украинца и не прогадал.

Правда, первый тайм был нервным для наставника настолько, что он даже получил желтую карточку. Затем еще и хозяева отличились в воротах его команды на 34-й минуте. Отличился Суле.

Не нужно было заменять Руслана

А уже через 4 минуты за дело взялся 30-летний украинский футболист. Он в одно касание с 30 метров как гвоздь забил в ворота из-за пределов штрафной и попал в самую девятку. У вратаря соперника просто не было шансов.

Малиновского заменили только на 80-й минуте, и уже после этого Дженоа пропустил снова. Победный гол для Фрозионе провел Монтеризи. А Руслан получил от Whoscored самый высокий балл в матче — 8,2.

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