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Малиновский забил впервые за Дженоа и получил самый высокий балл в матче

26 ноября 2023 19:00
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Малиновский забил впервые за Дженоа и получил самый высокий балл в матче
Руслан Малиновский. Фото: Twitter/GenoaCFC
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский в матче 13-го тура чемпионата Италии забил дебютный гол за Дженов в Серии А. Он провел красивый мяч дальним выстрелом в ворота Фрозионе.

Подробности матча, видео обзора и оценка игрока в материале Новини.LIVE.

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В этом матче было под вопросом сначала, выйдет ли Руслан в основе. Но главный тренер Альберто Джилардино решил все же выпустить украинца и не прогадал.

Правда, первый тайм был нервным для наставника настолько, что он даже получил желтую карточку. Затем еще и хозяева отличились в воротах его команды на 34-й минуте. Отличился Суле.

Не нужно было заменять Руслана

А уже через 4 минуты за дело взялся 30-летний украинский футболист. Он в одно касание с 30 метров как гвоздь забил в ворота из-за пределов штрафной и попал в самую девятку. У вратаря соперника просто не было шансов.

Малиновского заменили только на 80-й минуте, и уже после этого Дженоа пропустил снова. Победный гол для Фрозионе провел Монтеризи. А Руслан получил от Whoscored самый высокий балл в матче — 8,2.

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