Маліновський забив вперше за Дженоа та отримав найвищий бал у матчі

Руслан Маліновський. Фото: Twitter/GenoaCFC

Гравець збірної України Руслан Маліновський у матчі 13-го туру чемпіонату Італії забив дебютний гол за "Дженоа" в Серії А. Він провів красивий м’яч дальнім пострілом у ворота "Фрозіоне".

Подробиці матчу, відео голу та оцінка гравця в матеріалі Новини.LIVE.

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У цьому матчі було під питанням спочатку, чи вийде Руслан в основі. Але головний тренер Альберто Джилардіно вирішив все ж випустити українця та не прогадав.

Щоправда, перший тайм був нервовим для наставника настільки, що він навіть отримав жовту картку. Потім ще й господарі відзначились у воротах його команди на 34-й хвилині. Відзначився Суле.

Не треба було замінювати Руслана

А вже за 4 хвилини за справу взявся 30-річний український футболіст. Він в один дотик з 30 метрів як цвях забив у ворота з-за меж штрафного майданчика і влучив у самісіньку дев'ятку. У воротаря суперника просто не було шансів.

Малиновського замінили тільки на 80-й хвилині, та вже після цього "Дженоа" пропустило знову. Переможний гол для "Фрозіоне" провів Монтерізі. А Руслан отримав від Whoscored найвищий бал у матчі — 8,2.

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