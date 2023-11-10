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У Дженоа розповіли, чого чекають від Маліновського

10 листопада 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У Дженоа розповіли, чого чекають від Маліновського
Руслан Маліновський виборює м'яч. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Дженоа" Альберто Джилардіно відповів на запитання про те, чи Руслан Маліновський гратиме у найближчих матчах команди. Наставник "грифонів", як і раніше, розраховує на українця.

Маліновський поки не зумів набрати оптимальної форми, повідомляє Tutto Mercato.

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Руслан Маліновський перейшов у "Дженоа" минулого літа. Чемпіонат Італії чудово знайомий футболісту збірної України, але, попри це, йому не вдається закріпитися в основному складі скромного генуезького клубу.

Руслан Малиновський
Руслан Маліновський святкує перемогу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Чи зіграє Маліновський з "Вероною"

Наставник "грифонів" Альберто Джилардіно запевнив, що український хавбек виходить на поле з лави запасних лише через те, що поки що не повністю звик до команди. Але в "Дженоа" продовжують вірити у 30-річного футболіста.

"Я знаю, що можу на нього розраховувати. Руслан не підведе на поле. Я можу випустити його в основі чи на заміну, у цьому питанні все залежить від вибору стратегії на гру", — розповів Альберто Джилардіно.

Руслан Маліновський зіграв за "Дженоа" десять матчів у всіх турнірах та зробив одну результативну передачу.

Після 11 турів Серії А "грифони" посідають 14-те місце у турнірній таблиці. У п'ятницю, 10 листопада, вони зіграють на виїзді із "Фрозіноне".

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