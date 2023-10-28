Маліновський допоміг "Дженоа" обіграти "Салернітану"

Гравці "Дженоа" після голу. Фото: "Дженоа"

У рамках 10-го туру чемпіонату Італії "Дженоа" приймала "Салернітану". З перших хвилин матчу зіграв український півзахисник господарів Руслан Маліновський.

Гра завершилася перемогою "Дженоа" з рахунком 1:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Перша результативна дія українця у сезоні

У матчі проти "Салернітани" Маліновський відзначився першою результативною дією у сезоні. На 35-й хвилині українець віддав гольову передачу на Альберта Гудмундссона.

Зазначимо, що на 58 хвилині матчу Руслана замінили.

На рахунку Маліновського зароблена на 37-й хвилині жовта картка, 45 дотиків м'яча, 23 з 30 точних пасів (77%), одна ключова передача, одна точна діагональна передача з чотирьох, тринадцять втрат, один фол, три виграні єдиноборства з шести, два виноси м'яча та два відбори.

Відзначимо, що зароблені за перемогу три очки підняли "Дженоа" на 13 місце турнірної таблиці Серії А.

"Дженоа" — "Салернітана" — 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

"Дженоа": Жозеп Мартінес, Сабеллі (Вольякко, 90), Бані (де Вінтер, 54), Васкес, Дрегушин, Аарон Мартін, Бадель (Стротман, 59), Маліновський (Кутлу, 59), Френдруп, Гудмундссон, Ретегі (Еку) 46).

Головний тренер: Альберто Джилардіно.

"Салернітана": Очоа, Маццоккі, Дьомбер, Пірола, Ловато (Іквуемесі, 64), Брадарич (Самбія, 46), Кандрева (Бохінен, 46), Кулібалі, Маджоре (Ленговські, 64), Жовану Кабра Діа.

Головний тренер: Філіппе Індзагі.

Попередження: Малиновський, 37, Маджоре, 37, Брадарич, 39, Бані, 42, Дьомбер, 70, де Вінтер, 71, Іквуемесі, 86.

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