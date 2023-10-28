Малиновский помог "Дженоа" обыграть "Салернитану"

Игроки "Дженоа" после гола. Фото: "Дженоа"

В рамках 10-го тура чемпионата Италии "Дженоа" принимала "Салернитану". С первых минут матча сыграл украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский.

Игра завершилась победой "Дженоа" со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Первое результативное действие украинца в сезоне

В матче против "Салернитаны" Малиновский отметился первым результативным действием в сезоне. На 35-й минуте украинец отдал голевую передачу на Альберта Гудмундссона.

Отметим, что на 58-й минуте матча Руслана заменили.

На счету Малиновского заработанная на 37-й минуте желтая карточка, 45 касаний мяча, 23 из 30 точных пасов (77%), одна ключевая передача, одна точная диагональная передача из четырех, тринадцать потерь, один фол, три выигранных единоборства из шести, два выноса мяча и два отбора.

Отметим, что заработанные за победу три очка подняли "Дженоа" на 13-е место турнирной таблицы Серии А.

"Дженоа" — "Салернитана" — 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

"Дженоа": Жозеп Мартинес, Сабелли (Вольякко, 90), Бани (де Винтер, 54), Васкес, Дрэгушин, Аарон Мартин, Бадель (Стротман, 59), Малиновский (Кутлу, 59), Френдруп, Гудмундссон, Ретеги (Экубан, 46).

Главный тренер: Альберто Джилардино.

"Салернитана": Очоа, Маццокки, Дьомбер, Пирола, Ловато (Иквуемеси, 64), Брадарич (Самбия, 46), Кандрева (Бохинен, 46), Кулибали, Маджоре (Ленговски, 64), Жоване Кабрал (Тшауна, 77), Диа.

Главный тренер: Филиппе Индзаги.

Предупреждения: Малиновский, 37, Маджоре, 37, Брадарич, 39, Бани, 42, Дьомбер, 70, де Винтер, 71, Иквуемеси, 86.

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