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У Малиновского есть недостаток — бывший тренер рассказал правду

20 октября 2023 15:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
У Малиновского есть недостаток — бывший тренер рассказал правду
Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини откровенно поделился мнением об игровом потенциале Руслана Малиновского, который провел в Бергамо несколько лет своей карьеры. 

Гасперини назвал лучший футбольный навык украинца в интервью La Gazzetta dello Sport

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В "Дженоа" Руслан Малиновский попал в оптимальном возрасте и вскоре стал одним из лидеров команды. Джан Пьеро Гасперини напомнил о том, что полузащитник несколько лет подряд конкурировал со звездами Серии А за звание лучшего ассистента турнира. 

Главное достоинство Малиновского 

Гасперини отметил навык игры украинца в атаке и заявил, что в техническом плане Руслан является очень талантливым футболистом. На пике формы и без травм Малиновский является сильным и результативным полузащитником. 

"Наблюдать за тем, как Руслан работает левой ногой, доставляло большое удовольствие. Он способен творить чудеса. Надеюсь, мы увидим это в "Дженоа". Возможно, начиная со следующего матча", — рассказал Джан Пьеро Гасперини. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: REUTERS/David W Cerny

Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" из французского "Марселя" летом 2023 года. Он сыграл за "грифонов" шесть поединков и пока не забивал. 

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