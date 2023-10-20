У Малиновского есть недостаток — бывший тренер рассказал правду

Малиновский в матче за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини откровенно поделился мнением об игровом потенциале Руслана Малиновского, который провел в Бергамо несколько лет своей карьеры.

Гасперини назвал лучший футбольный навык украинца в интервью La Gazzetta dello Sport.

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В "Дженоа" Руслан Малиновский попал в оптимальном возрасте и вскоре стал одним из лидеров команды. Джан Пьеро Гасперини напомнил о том, что полузащитник несколько лет подряд конкурировал со звездами Серии А за звание лучшего ассистента турнира.

Главное достоинство Малиновского

Гасперини отметил навык игры украинца в атаке и заявил, что в техническом плане Руслан является очень талантливым футболистом. На пике формы и без травм Малиновский является сильным и результативным полузащитником.

"Наблюдать за тем, как Руслан работает левой ногой, доставляло большое удовольствие. Он способен творить чудеса. Надеюсь, мы увидим это в "Дженоа". Возможно, начиная со следующего матча", — рассказал Джан Пьеро Гасперини.

Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: REUTERS/David W Cerny

Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" из французского "Марселя" летом 2023 года. Он сыграл за "грифонов" шесть поединков и пока не забивал.

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