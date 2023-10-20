Маліновський має недолік — колишній тренер розповів правду

Маліновський у матчі за "Дженоа". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Головний тренер італійської "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні відверто поділився думкою про ігровий потенціал Руслана Маліновського, який провів у Бергамо кілька років своєї кар'єри.

Гасперіні назвав найкращу футбольну навичку українця в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

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До "Дженоа" Руслан Маліновський потрапив у оптимальному віці й незабаром став одним із лідерів команди. Джан П'єро Гасперіні нагадав про те, що півзахисник кілька років поспіль конкурував із зірками Серії А за звання найкращого асистента турніру.

Головна перевага Маліновського

Гасперіні відзначив навичку гри українця в атаці та заявив, що в технічному плані Руслан є дуже талановитим футболістом. На піку форми та без травм Маліновський є сильним та результативним півзахисником.

"Спостерігати за тим, як Руслан працює лівою ногою, приносило велике задоволення. Він здатний творити дива. Сподіваюся, ми побачимо це в "Дженоа". Можливо, починаючи з наступного матчу", — розповів Джан П'єро Гасперіні.

Руслан Маліновський у збірній України. Фото: REUTERS/David W Cerny

Руслан Маліновський перейшов до "Дженоа" із французького "Марселя" влітку 2023 року. Він зіграв за "грифонів" шість поєдинків і поки що не забивав.

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