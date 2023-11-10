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В Дженоа рассказали, чего ждут от Малиновского

10 ноября 2023 18:04
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В Дженоа рассказали, чего ждут от Малиновского
Руслан Малиновский борется за мяч. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Дженоа" Альберто Джилардино ответил на вопрос о том, будет ли Руслан Малиновский играть в ближайших матчах команды. Наставник "грифонов" по-прежнему рассчитывает на украинца.

Малиновский пока не сумел набрать оптимальную форму, сообщает Tutto Mercato

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Руслан Малиновский перешел в "Дженоа" минувшим летом. Чемпионат Италии прекрасно знаком футболисту сборной Украины, но несмотря на это ему не удается закрепиться в основном составе скромного генуэзского клуба. 

Руслан Малиновский
Руслан Малиновский празднует победу. Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Сыграет ли Малиновский с "Вероной" 

Наставник "грифонов" Альберто Джилардино заверил, что украинский хавбек выходит на поле со скамейки запасных только из-за того, что пока не полностью освоился в команде. Но в "Дженоа" продолжают верить в 30-летнего футболиста. 

"Я знаю, что могу на него рассчитывать. Руслан не подведет на поле. Я могу выпустить его в основе или на замену, в этом вопросе все зависит от выбора стратегии на игру", — рассказал Альберто Джилардино. 

Руслан Малиновский сыграл за "Дженоа" десять матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу. 

После 11 туров Серии А "грифоны" занимают 14-е место в турнирной таблице. В пятницу, 10 ноября, они сыграют на выезде с "Фрозиноне". 

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