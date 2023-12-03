Голкипер Милана по необычному показателю вошел в историю Серии А
В рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Одним из героев матча стал голкипер хозяев Майкл Меньян.
Вратарь отдал голевую передачу, сообщил Opta.
Il movimento, lo stop, il cucchiaio. Gol assurdo, veramente bellissimo, con tre gesti tecnici importanti in rapida successione. Pulisic è un giocatore importantissimo in questo Milan, altri con la sua tecnica e intelligenza calcistica non ne abbiamo pic.twitter.com/oJ3FeIUnX8— that’s the tea (@tonaliana) December 3, 2023
Меньян вошел в историю Серии А
На 49-й минуте матча вратарь Милана из своей штрафной площадки выбил мяч на американского вингера Кристиана Пулишича.
Полузащитник принял передачу от Меньяна, оторвался от нескольких защитников "Фрозиноне" и перебросил их голкипера. Пулишич сделал счет — 2:0.
Отметим, что Меньян сделал по одному ассисту в каждом из трех сезонов в Серии А. Это рекордный результат, начиная с сезона 2004/2005 гг., когда начали вести соответствующую статистику.
Меньян в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил двадцать голов. Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость француза в 45 млн евро. Ранее он выступал в "ПСЖ" И "Лилле", с которым стал чемпионом Лиги 1.
В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" находится на третьем месте, уступая "Интеру" и "Ювентусу".
Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.
Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".
Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.
Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.
Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.
Миколенко готовится уйти из "Эвертона" — у клуба новые проблемы.
Читайте Новини.LIVE!