Голкипер Милана по необычному показателю вошел в историю Серии А

Голкипер "Милана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

В рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Одним из героев матча стал голкипер хозяев Майкл Меньян.

Вратарь отдал голевую передачу, сообщил Opta.

Читайте также:

Il movimento, lo stop, il cucchiaio. Gol assurdo, veramente bellissimo, con tre gesti tecnici importanti in rapida successione. Pulisic è un giocatore importantissimo in questo Milan, altri con la sua tecnica e intelligenza calcistica non ne abbiamo pic.twitter.com/oJ3FeIUnX8 — that’s the tea (@tonaliana) December 3, 2023

Меньян вошел в историю Серии А

На 49-й минуте матча вратарь Милана из своей штрафной площадки выбил мяч на американского вингера Кристиана Пулишича.

Полузащитник принял передачу от Меньяна, оторвался от нескольких защитников "Фрозиноне" и перебросил их голкипера. Пулишич сделал счет — 2:0.

Отметим, что Меньян сделал по одному ассисту в каждом из трех сезонов в Серии А. Это рекордный результат, начиная с сезона 2004/2005 гг., когда начали вести соответствующую статистику.

Меньян в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил двадцать голов. Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость француза в 45 млн евро. Ранее он выступал в "ПСЖ" И "Лилле", с которым стал чемпионом Лиги 1.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" находится на третьем месте, уступая "Интеру" и "Ювентусу".

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.