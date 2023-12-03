Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Голкипер Милана по необычному показателю вошел в историю Серии А arrow

Голкипер Милана по необычному показателю вошел в историю Серии А

3 декабря 2023 10:26
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Голкипер Милана по необычному показателю вошел в историю Серии А
Голкипер "Милана" Майк Меньян. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В рамках четырнадцатого тура чемпионата Италии "Милан" обыграл "Фрозиноне" со счетом 3:1. Одним из героев матча стал голкипер хозяев Майкл Меньян.

Вратарь отдал голевую передачу, сообщил Opta.

Читайте также:

Меньян вошел в историю Серии А

На 49-й минуте матча вратарь Милана из своей штрафной площадки выбил мяч на американского вингера Кристиана Пулишича.

Полузащитник принял передачу от Меньяна, оторвался от нескольких защитников "Фрозиноне" и перебросил их голкипера. Пулишич сделал счет — 2:0.

Отметим, что Меньян сделал по одному ассисту в каждом из трех сезонов в Серии А. Это рекордный результат, начиная с сезона 2004/2005 гг., когда начали вести соответствующую статистику.

Меньян в нынешнем сезоне провел 16 матчей, в которых пропустил двадцать голов. Популярный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает стоимость француза в 45 млн евро. Ранее он выступал в "ПСЖ" И "Лилле", с которым стал чемпионом Лиги 1.

В турнирной таблице чемпионата Италии "Милан" находится на третьем месте, уступая "Интеру" и "Ювентусу".

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии — Джошуа сделал прогноз на бой.

Экс-форвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.

Миколенко готовится уйти из "Эвертона" — у клуба новые проблемы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Актуальное по теме