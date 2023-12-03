Челсі вирішив продати Мудрика в січні
Лондонський "Челсі" у січні планує провести активне трансферне вікно. Клуб планує купувати та продавати футболістів.
На трансфер може бити виставлений українець Михайло Мудрик, повідомив портал Daily Express.
Мудрик так і не влився в "Челсі"
За інформацією джерела, Мудрика залишать в команді лише в тому випадку, якщо він покращить свою гру.
Якщо ж українець ніяк себе не проявить, то його хочуть продати вже у січні 2024 року.
На заміну Мудрику у лондонського клубу наразі є п’ять кандидатур, двоє з яких є лідерами Серії А.
Наразі у "Челсі розглядають:
- Рафаель Леау ("Мілан")
- Хвіча Кварацхелія ("Наполі")
- Ассане Діао ("Бетіс")
- Антоніо Нуса ("Брюгге")
- Руні Барджі ("Копенгаген").
Мудрик у нинішньому сезоні провів за "Челсі" 12 матчів, здебільшого виходячи на заміну, і забив у них два голи. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість Мудрика 45 млн євро.
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