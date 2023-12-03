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Челсі вирішив продати Мудрика в січні

3 грудня 2023 13:51
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Агабекян Карен
редактор
Челсі вирішив продати Мудрика в січні
Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
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Агабекян Карен
редактор

Лондонський "Челсі" у січні планує провести активне трансферне вікно. Клуб планує купувати та продавати футболістів.

На трансфер може бити виставлений українець Михайло Мудрик, повідомив портал Daily Express.

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За інформацією джерела, Мудрика залишать в команді лише в тому випадку, якщо він покращить свою гру.

Якщо ж українець ніяк себе не проявить, то його хочуть продати вже у січні 2024 року.

На заміну Мудрику у лондонського клубу наразі є п’ять кандидатур, двоє з яких є лідерами Серії А.

Наразі у "Челсі розглядають:

  • Рафаель Леау ("Мілан")
  • Хвіча Кварацхелія ("Наполі")
  • Ассане Діао ("Бетіс")
  • Антоніо Нуса ("Брюгге")
  • Руні Барджі ("Копенгаген").

Мудрик у нинішньому сезоні провів за "Челсі" 12 матчів, здебільшого виходячи на заміну, і забив у них два голи. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість Мудрика 45 млн євро.

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