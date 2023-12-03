Челсі вирішив продати Мудрика в січні

Вінгер "Челсі" Михайло Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонський "Челсі" у січні планує провести активне трансферне вікно. Клуб планує купувати та продавати футболістів.

На трансфер може бити виставлений українець Михайло Мудрик, повідомив портал Daily Express.

Читайте також:

Мудрик так і не влився в "Челсі"

За інформацією джерела, Мудрика залишать в команді лише в тому випадку, якщо він покращить свою гру.

Якщо ж українець ніяк себе не проявить, то його хочуть продати вже у січні 2024 року.

На заміну Мудрику у лондонського клубу наразі є п’ять кандидатур, двоє з яких є лідерами Серії А.

Наразі у "Челсі розглядають:

Рафаель Леау ("Мілан")

Хвіча Кварацхелія ("Наполі")

Ассане Діао ("Бетіс")

Антоніо Нуса ("Брюгге")

Руні Барджі ("Копенгаген").

Мудрик у нинішньому сезоні провів за "Челсі" 12 матчів, здебільшого виходячи на заміну, і забив у них два голи. Авторитетний портал "Трансфермаркт" оцінює трансферну вартість Мудрика 45 млн євро.

Нагадаємо, Буяльський стане гравцем німецького клубу — що відомо.

Київське "Динамо" залишилося без трьох основних гравців на матч із "Минаєм".