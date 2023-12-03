Челси решил продать Мудрика в январе
Лондонский "Челси" в январе намерен провести активное трансферное окно. Клуб планирует покупать и продавать футболистов.
На трансфер может быть выставлен украинец Михаил Мудрик, сообщил портал Daily Express.
Мудрик так и не влился в "Челси"
По информации источника, Мудрика оставят в команде только в том случае, если он улучшит свою игру.
Если украинец никак себя не проявит, то его хотят продать уже в январе 2024 года.
На замену Мудрику у лондонского клуба сейчас пять кандидатур, две из которых являются лидерами Серии А.
В настоящее время в "Челси рассматривают:
- Рафаэль Леау ("Милан")
- Хвича Кварацхелия ("Наполи")
- Ассане Диао ("Бетис")
- Антонио Нуса ("Брюгге")
- Руни Барджи ("Копенгаген").
Мудрик в нынешнем сезоне провел за "Челси" 12 матчей, в основном выходя на замену, и забил в них два гола. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость Мудрика в 45 млн евро.
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