Челси решил продать Мудрика в январе

Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez

Лондонский "Челси" в январе намерен провести активное трансферное окно. Клуб планирует покупать и продавать футболистов.

На трансфер может быть выставлен украинец Михаил Мудрик, сообщил портал Daily Express.

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По информации источника, Мудрика оставят в команде только в том случае, если он улучшит свою игру.

Если украинец никак себя не проявит, то его хотят продать уже в январе 2024 года.

На замену Мудрику у лондонского клуба сейчас пять кандидатур, две из которых являются лидерами Серии А.

В настоящее время в "Челси рассматривают:

Рафаэль Леау ("Милан")

Хвича Кварацхелия ("Наполи")

Ассане Диао ("Бетис")

Антонио Нуса ("Брюгге")

Руни Барджи ("Копенгаген").

Мудрик в нынешнем сезоне провел за "Челси" 12 матчей, в основном выходя на замену, и забил в них два гола. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость Мудрика в 45 млн евро.

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

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