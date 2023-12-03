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Челси решил продать Мудрика в январе

3 декабря 2023 13:51
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Агабекян Карен
редактор
Челси решил продать Мудрика в январе
Вингер "Челси" Михаил Мудрик. Фото: REUTERS/Dylan Martinez
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Лондонский "Челси" в январе намерен провести активное трансферное окно. Клуб планирует покупать и продавать футболистов.

На трансфер может быть выставлен украинец Михаил Мудрик, сообщил портал Daily Express.

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По информации источника, Мудрика оставят в команде только в том случае, если он улучшит свою игру.

Если украинец никак себя не проявит, то его хотят продать уже в январе 2024 года.

На замену Мудрику у лондонского клуба сейчас пять кандидатур, две из которых являются лидерами Серии А.

В настоящее время в "Челси рассматривают:

  • Рафаэль Леау ("Милан")
  • Хвича Кварацхелия ("Наполи")
  • Ассане Диао ("Бетис")
  • Антонио Нуса ("Брюгге")
  • Руни Барджи ("Копенгаген").

Мудрик в нынешнем сезоне провел за "Челси" 12 матчей, в основном выходя на замену, и забил в них два гола. Авторитетный портал "Трансфермаркт" оценивает трансферную стоимость Мудрика в 45 млн евро.

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