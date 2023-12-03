Лунін "розізлився" на партнерів по Реалу
У матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" з рахунком 2:0 обіграв "Гранаду". З перших хвилин матчу вийшов на поле український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.
Після матчу українець був незадоволений грою партнерів по команді, повідомив портал Madrid Zone.
У Луніна відмерзли пальці
За словами Луніна, суперник створив мало моментів, через що, йому не доводилось працювати.
"Дякую команді, у мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота "сухими", — сказав Лунін.
Також воротар зазначив, що команда зазвичай перемагає, якщо залишила свої ворота в недоторканості. При цьому команді вдалося вести переможну серію під час епідемії травм.
"У 95% випадків, коли ми не пропустили гол, то ми перемагаємо. З такою кількістю травм, які у нас є, це дуже хороша серія, оскільки без 8-9 гравців важко.
Але ми продовжуємо перемагати, грати в хороший футбол. Ми на першому місці й це найголовніше", — зазначив Лунін.
Зазначимо, що цього сезону Лунін провів сім матчів, у яких пропустив чотири голи.
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