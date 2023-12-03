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Лунін "розізлився" на партнерів по Реалу

3 грудня 2023 11:54
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Агабекян Карен
редактор
Лунін "розізлився" на партнерів по Реалу
Воротар "Реалу" Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

У матчі 15-го туру чемпіонату Іспанії мадридський "Реал" з рахунком 2:0 обіграв "Гранаду". З перших хвилин матчу вийшов на поле український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін.

Після матчу українець був незадоволений грою партнерів по команді, повідомив портал Madrid Zone.

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Гравці "Реалу" перед матчами. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У Луніна відмерзли пальці

За словами Луніна, суперник створив мало моментів, через що, йому не доводилось працювати.

"Дякую команді, у мене сьогодні відмерзли пальці. Завжди легше перемагати, коли тримаєш ворота "сухими", — сказав Лунін.

Також воротар зазначив, що команда зазвичай перемагає, якщо залишила свої ворота в недоторканості. При цьому команді вдалося вести переможну серію під час епідемії травм.

"У 95% випадків, коли ми не пропустили гол, то ми перемагаємо. З такою кількістю травм, які у нас є, це дуже хороша серія, оскільки без 8-9 гравців важко.

Але ми продовжуємо перемагати, грати в хороший футбол. Ми на першому місці й це найголовніше", — зазначив Лунін.

Зазначимо, що цього сезону Лунін провів сім матчів, у яких пропустив чотири голи.

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