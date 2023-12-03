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Лунин "разозлился" на партнеров по Реалу

3 декабря 2023 11:54
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Агабекян Карен
редактор
Лунин "разозлился" на партнеров по Реалу
Вратарь "Реала" Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В матче 15-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" со счетом 2:0 обыграл "Гранаду". С первых минут матча вышел на поле украинский голкипер "сливочных" Андрей Лунин.

После матча украинец был недоволен игрой партнеров по команде, сообщил портал Madrid Zone.

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Игроки "Реала" перед матчами. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

У Лунина отмерзли пальцы

По словам Лунина, соперник создал мало моментов, из-за чего ему не приходилось работать.

"Благодарю команду, у меня сегодня отмерзли пальцы. Всегда легче побеждать, когда держишь ворота "сухими", — сказал Лунин.

Также вратарь отметил, что команда обычно побеждает, если оставила свои ворота в неприкосновенности. При этом команде удалось вести победную серию во время эпидемии травм.

"В 95% случаев, когда мы не пропустили гол, то мы побеждаем. С таким количеством травм, которые у нас есть, это очень хорошая серия, поскольку без 8-9 игроков тяжело.

Но мы продолжаем побеждать, играть хороший футбол. Мы на первом месте и это самое главное", — отметил Лунин.

Отметим, что в нынешнем сезоне Лунин провел семь матчей, в которых пропустил четыре гола.

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