За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери

Тоні Моубрей. Фото: REUTERS

У англійському Чемпіоншипі за минулу добу відбулося відразу два тренерські звільнення. Сталися вони у "Свонсі" та "Сандерленді".

В обох командах грають українські центральні нападники, повідомив портал Новини.LIVE.

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Микола Кухаревич. Фото: Athena Pictures

Відставка Даффа із "Свонсі"

У клубі, за який грає українець Микола Кухаревич, головного тренера Майкла Даффа звільнили за невдалі результати. Разом з ним пішли у відставку майже всі помічники крім Алана Шихана, який готуватиме команду до наступного матчу.

Перед звільненням у клубі зазначили, що давали Даффу час створити команду, але тренер не зміг досягти із нею успіхів.

Після 19 турів "Свонсі" посідав 18-те місце із 24-х у Чемпіоншипі.

Назарій Русин. Фото: twitter.com/SunderlandAFC

"Сандерленд" також змінив головного тренера

У "Сандерленді" Назарія Русина звільнили головного тренера Тоні Моубрея та його помічника Марка Вінуса.

З Моубреем "чорні коти після 19 турів посідали дев’яту позицію. При цьому вони не вигравали в останніх трьох матчах.

У клубі зазначили, що активно шукають нового головного тренера, який буде вести боротьбу за вихід в АПЛ.

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.