За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери
У англійському Чемпіоншипі за минулу добу відбулося відразу два тренерські звільнення. Сталися вони у "Свонсі" та "Сандерленді".
В обох командах грають українські центральні нападники, повідомив портал Новини.LIVE.
Відставка Даффа із "Свонсі"
У клубі, за який грає українець Микола Кухаревич, головного тренера Майкла Даффа звільнили за невдалі результати. Разом з ним пішли у відставку майже всі помічники крім Алана Шихана, який готуватиме команду до наступного матчу.
Перед звільненням у клубі зазначили, що давали Даффу час створити команду, але тренер не зміг досягти із нею успіхів.
Після 19 турів "Свонсі" посідав 18-те місце із 24-х у Чемпіоншипі.
"Сандерленд" також змінив головного тренера
У "Сандерленді" Назарія Русина звільнили головного тренера Тоні Моубрея та його помічника Марка Вінуса.
З Моубреем "чорні коти після 19 турів посідали дев’яту позицію. При цьому вони не вигравали в останніх трьох матчах.
У клубі зазначили, що активно шукають нового головного тренера, який буде вести боротьбу за вихід в АПЛ.
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