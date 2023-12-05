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Руководство Реала готово предложить Лунину новый контракт

5 декабря 2023 11:11
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Агабекян Карен
редактор
Руководство Реала готово предложить Лунину новый контракт
Андрей Лунин. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
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Агабекян Карен
редактор

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может остаться в клубе на длительный срок. "Сливочные" готовы продолжить сотрудничество.

Лунину могут предложить продление контракта, сообщило Relevo.

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Против Лунина в старте "Реала" главный тренер Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Juan Medina

В "Реале" в восторге от игры Лунина

По информации от источников в клубе, члены правления "Реала" любят Лунина за его профессионализм и в восторге от того, как он заменил Кепу Аррисабалагу. Именно поэтому они готовы предложить украинцу новый долговременный контракт.

Если Лунин подпишет новый договор, останется вторым вратарем после Тибо Куртуа. Вероятно, в этом случае клуб не будет выкупать у "Челси" Кепу.

Отметим, по открытым источникам, контракт Лунина с "Реалом" завершится летом 2014 года. Но некоторые испанские инсайдеры сообщили, что в 2019 году Андрей подписал новый контракт с клубом, который продлится до лета 2025 года.

Лунин в этом сезоне сыграл в семи поединках за "Реал", пропустил четыре гола и еще четыре матча заиграл на ноль.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Реал" находится на первой строчке и только по разнице забитых и пропущенных голов опережает "Жирону".

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