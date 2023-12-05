Керівництво Реалу готове запропонувати Луніну новий контракт
Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишитись у клубі на тривалий термін. "Вершкові" готові продовжити співпрацю.
Луніну можуть запропонувати продовження контракту, повідомило Relevo.
У "Реалі" в захваті від гри Луніна
За інформацією від джерел в клубі, члени правління "Реалу" люблять Луніна за його професіоналізм та в захваті від того як він замінив Кепу Аррісабалагу. Саме тому вони готові запропонувати українцю новий довготривалий контракт.
Якщо Лунін підпише новий договір, то залишиться другим воротарем після Тібо Куртуа. Ймовірно, у цьому випадку клуб не викуповуватиме у "Челсі" Кепу.
Зазначимо, за відкритими джерелами, контракт Луніна з "Реалом" завершиться влітку 2014 року. Але деякі іспанські інсайдери повідомили, що у 2019 році Андрій підписав новий контракт з клубом, який триватиме до літа 2025 року.
Лунін цього сезону зіграв в семи поєдинках за "Реал" пропустив чотири голи та ще чотири матчі заграв на нуль.
Наразі в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" знаходиться на першій сходинці й лише за різницею забитих та пропущених голів випереджає "Жирону".
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