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Керівництво Реалу готове запропонувати Луніну новий контракт

5 грудня 2023 11:11
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Агабекян Карен
редактор
Керівництво Реалу готове запропонувати Луніну новий контракт
Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишитись у клубі на тривалий термін. "Вершкові" готові продовжити співпрацю.

Луніну можуть запропонувати продовження контракту, повідомило Relevo.

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Проти Луніна у старті "Реалу" головний тренер Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

У "Реалі" в захваті від гри Луніна

За інформацією від джерел в клубі, члени правління "Реалу" люблять Луніна за його професіоналізм та в захваті від того як він замінив Кепу Аррісабалагу. Саме тому вони готові запропонувати українцю новий довготривалий контракт.

Якщо Лунін підпише новий договір, то залишиться другим воротарем після Тібо Куртуа. Ймовірно, у цьому випадку клуб не викуповуватиме у "Челсі" Кепу.

Зазначимо, за відкритими джерелами, контракт Луніна з "Реалом" завершиться влітку 2014 року. Але деякі іспанські інсайдери повідомили, що у 2019 році Андрій підписав новий контракт з клубом, який триватиме до літа 2025 року.

Лунін цього сезону зіграв в семи поєдинках за "Реал" пропустив чотири голи та ще чотири матчі заграв на нуль.

Наразі в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" знаходиться на першій сходинці й лише за різницею забитих та пропущених голів випереджає "Жирону".

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