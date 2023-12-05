Керівництво Реалу готове запропонувати Луніну новий контракт

Андрій Лунін. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Український воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін може залишитись у клубі на тривалий термін. "Вершкові" готові продовжити співпрацю.

Луніну можуть запропонувати продовження контракту, повідомило Relevo.

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Проти Луніна у старті "Реалу" головний тренер Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Juan Medina

У "Реалі" в захваті від гри Луніна

За інформацією від джерел в клубі, члени правління "Реалу" люблять Луніна за його професіоналізм та в захваті від того як він замінив Кепу Аррісабалагу. Саме тому вони готові запропонувати українцю новий довготривалий контракт.

Якщо Лунін підпише новий договір, то залишиться другим воротарем після Тібо Куртуа. Ймовірно, у цьому випадку клуб не викуповуватиме у "Челсі" Кепу.

Зазначимо, за відкритими джерелами, контракт Луніна з "Реалом" завершиться влітку 2014 року. Але деякі іспанські інсайдери повідомили, що у 2019 році Андрій підписав новий контракт з клубом, який триватиме до літа 2025 року.

Лунін цього сезону зіграв в семи поєдинках за "Реал" пропустив чотири голи та ще чотири матчі заграв на нуль.

Наразі в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Реал" знаходиться на першій сходинці й лише за різницею забитих та пропущених голів випереджає "Жирону".

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.