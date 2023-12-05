Судаков был обвинен в том, что он "сплавил" тренера Шахтера

Георгий Судаков. Фото: ФК "Шахтер"

Одной из причин увольнения из "Шахтера" Патрика Ван Леувена мог быть полузащитник Георгий Судаков. Футболист мог "слить" главного тренера.

Об этом рассказал блогер Игорь Цыганык в эфире авторской программы.

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По словам Цыганыка, Судаков после вызовова в национальную сборную и получения статуса лидера "Шахтера" снизил к себе требования. Пока он не выполняет привычный объем работы.

"То, что сейчас происходит вокруг Судакова, очень влияет на него и мешает ему. Не в лучшую сторону. Совсем не в лучшую. Очень хочу, чтобы Судаков надел футболку "Ювентуса" и был там одним из лучших. Но для этого еще нужно очень. много работать", — сказал Цыганык.

Отметим, что туринский "Ювентус" хочет купить Судакова за 10-15 млн евро. В "Шахтере" хотят за игрока не менее 30 млн евро.

Кроме "Ювентуса", на Судакова претендуют другие английские, итальянские и немецкие клубы. Среди этих клубов лондонский "Челси".

В этом сезоне Судаков забил три гола и совершил один ассист в 16 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.