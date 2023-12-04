Ювентус виділив кошти на трансфер Судакова — відома сума

Георгій Судаков у відборі. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Туринський "Ювентус" незабаром може зробити першу пропозицію донецькому "Шахтарю" щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова. Українець може перейти у січні.

Джерела вже повідомили суму, яку хочуть витратити на Судакова, повідомив портал Sport Mediaset.

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За інформацією джерела, "Ювентус" має намір придбати 21-річного українця за 10-15 млн євро.

У клубі на місце центрального півзахисника також розглядають Куадіо Коне з менхенгладбахської "Боруссії". Однак у пріоритеті у клубу Судаков.

Попри бажання "Ювентуса", сума в 10-15 млн євро дуже далека від тієї, яку хоче "Шахтар". "Гірники" мають намір виручити за свого вихованця не менше, ніж за Михайла Мудрика — 70 млн євро + 30 млн євро бонусами.

Окрім "Ювентуса" на Судакова претендують інші англійські, італійські та німецькі клуби. Серед цих клубів лондонський "Челсі".

Цього сезону Судаков забив три голи й зробив один асист у 16 матчах за "Шахтар".

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудріка у січні.