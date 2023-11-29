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Судакова просматривают клубы из трех сильнейших чемпионатов мира

29 ноября 2023 15:57
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Агабекян Карен
редактор
Судакова просматривают клубы из трех сильнейших чемпионатов мира
Георгий Судаков в защите в матче против "Антверпена". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в этом сезоне продолжает быть лидером клуба и стал основным игроком сборной. Это не могло не заинтересовать топовые европейские команды.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, многие клубы уже отправили своих скаутов следить за Судаковым.

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По информации Романо, Судаков интересен многим клубам из Бундеслиги, АПЛ и Серии А. Эти команды уже отправили скаутов следить за Судаковым в матчах Лиги чемпионов и чемпионата Украины.

Романо отметил, что претендентам будет трудно подписать футболиста, поскольку за него "Шахтер" хочет получить не меньше чем за Михаила Мудрика заплатил "Челси" — 70 млн евро + 30 млн евро бонусов.

Несмотря на сложные переговоры с потенциальными покупателями, Романо уверен, что трансфер состоится в 2024 году.

21-летний Судаков в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.

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