Судакова просматривают клубы из трех сильнейших чемпионатов мира
Украинский полузащитник донецкого "Шахтера" Георгий Судаков в этом сезоне продолжает быть лидером клуба и стал основным игроком сборной. Это не могло не заинтересовать топовые европейские команды.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, многие клубы уже отправили своих скаутов следить за Судаковым.
Судаков интересен не только "Ювентусу"
По информации Романо, Судаков интересен многим клубам из Бундеслиги, АПЛ и Серии А. Эти команды уже отправили скаутов следить за Судаковым в матчах Лиги чемпионов и чемпионата Украины.
Романо отметил, что претендентам будет трудно подписать футболиста, поскольку за него "Шахтер" хочет получить не меньше чем за Михаила Мудрика заплатил "Челси" — 70 млн евро + 30 млн евро бонусов.
Несмотря на сложные переговоры с потенциальными покупателями, Романо уверен, что трансфер состоится в 2024 году.
21-летний Судаков в этом сезоне провел 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну голевую передачу.
Напомним, Забарный заинтересовал известный итальянский клуб и может покинуть "Борнмут" уже в январе.
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