Судакова наразі переглядають клуби із трьох найсильніших чемпіонатів світу

Георгій Судаков у захисті в матчі проти "Антверпена". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков цього сезону продовжує бути лідером клубу та став основним гравцем національної збірної. Це не могло не зацікавити топові європейські команди.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, багато клубів вже відправили своїх скаутів слідкувати за Судаковим.

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За інформацією Романо, наразі Судаков цікавий багатьом клубам із Бундесліги, АПЛ та Серії А. Ці команди вже відправили скаутів слідкувати за Судаковим в матчах Ліги чемпіонів та чемпіонату України.

Романо відзначив, що претендентам буде важко підписати футболіста, оскільки за нього "Шахтар" хоче отримати не менше ніж за Михайла Мудрика заплатив "Челсі" — 70 млн євро + 30 млн євро бонусів.

Попри майбутні складні перемовини з потенційними покупцями, Романо впевнений, що трансфер відбудеться у 2024 році.

21-річний Судаков цього сезону в усіх турнірах провів 16 матчів, в яких забив три голи та віддав одну гольову передачу.

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