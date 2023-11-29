Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судакова наразі переглядають клуби із трьох найсильніших чемпіонатів світу arrow

Судакова наразі переглядають клуби із трьох найсильніших чемпіонатів світу

29 листопада 2023 15:57
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Судакова наразі переглядають клуби із трьох найсильніших чемпіонатів світу
Георгій Судаков у захисті в матчі проти "Антверпена". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Український півзахисник донецького "Шахтаря" Георгій Судаков цього сезону продовжує бути лідером клубу та став основним гравцем національної збірної. Це не могло не зацікавити топові європейські команди.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, багато клубів вже відправили своїх скаутів слідкувати за Судаковим.

Читайте також:

Судаков цікавий не лише "Ювентусу"

За інформацією Романо, наразі Судаков цікавий багатьом клубам із Бундесліги, АПЛ та Серії А. Ці команди вже відправили скаутів слідкувати за Судаковим в матчах Ліги чемпіонів та чемпіонату України.

Романо відзначив, що претендентам буде важко підписати футболіста, оскільки за нього "Шахтар" хоче отримати не менше ніж за Михайла Мудрика заплатив "Челсі" — 70 млн євро + 30 млн євро бонусів.

Попри майбутні складні перемовини з потенційними покупцями, Романо впевнений, що трансфер відбудеться у 2024 році.

21-річний Судаков цього сезону в усіх турнірах провів 16 матчів, в яких забив три голи та віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Забарний зацікавив відомий італійський клуб і може покинути "Борнмут" вже у січні. 

Анчелотті та Лунін обговорили майбутнє українця в "Реалі" — що відомо. 

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України. 

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі