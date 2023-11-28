Шахтер в матче с Антверпеном обеспечил путевку в еврокубки на весну-2024

"Горняки" празднуют первый гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Донецкий "Шахтер" и бельгийский "Антверпен" встретились в Гамбурге в рамках поединка пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Украинская команда считалась фаворитом противостояния и не разочаровала болельщиков.

"Горняки" уверенно отыграли матч, хотя соперник создал несколько моментов у ворот Ризныка, сообщает портал Новини.LIVE.

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Даниил Сикан борется за мяч. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Как "Шахтер" обыграл "Антверпен"

"Шахтер" — "Антверпен" — 1:0 (1:0)

Голы: Матвиенко, 13.

"Шахтер": Ризнык — Гочолейшвили, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Крыськив (Келси, 88), Степаненко (капитан), Судаков — Невертон (Бондаренко, 69), Зубков — Сикан (Ракицкий, 90+5).

Тренер: Марино Пушич.

"Антверпен": Бюте — Вейндал, Альдервейрельд (капитан), Кулибали, Баталь — Вермерен, А.Юсуф (Иленихена, 73) — Муйя, Керк (Эджуке, 46), Балаквиша — Янссен.

Тренер: Марк ван Боммель.

Уже на второй минуте поединка Невертон нанес неточный удар по воротам Бюте. На старте игры "горняки" доминировали на поле и владели мячом. Это не помешало бельгийцам создать свой момент на восьмой минуте. После ошибки Судакова гости подхватили мяч, что закончилось попыткой удара Янссена с близкой дистанции. Ризнык контролировал ситуацию.

Момент у ворот "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

А на 13-й минуте "Шахтеру" удалось забить гол. Хозяева получили право на штрафной на левом фланге. Зубков навесил к чужим воротам, Сикан до мяча не дотянулся, зато Матвиенко пробил головой в падении и не промахнулся, 1:0!

До перерыва команды успели обменяться ударами. Ризнык не позволил отличиться Муйе, а Бюте спас "Антверпен" после удара в исполнении Крыськива. Судаков на добивании послал мяч над перекладиной.

Во втором тайме "Антверпен" играл более агрессивно. И на 54-й минуте Бондарю пришлось сбивать Янссена перед воротами Ризныка. Рефери посмотрел повтор и решил, что это не пенальти.

Азаров и Степаненко с перерывом в десять минут пробили в перекладину ворот бельгийской команды. В тех эпизодах неплохо сыграл голкипер, который кончиками пальцев менял траекторию полета мяча.

Концовка матча оказалась сложной и нервной для "Шахтера", но "горняки" выстояли и завоевали три очка. Команда Марино Пушича обеспечила себе как минимум третье место и участие в Лиге Европы весной 2024 года. Но украинская команда мечтает о большем.

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