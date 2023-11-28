Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче с Антверпеном — видео гола

Игроки "Шахтера" празднуют гол. Скриншот Megogo

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в Гамбурге бельгийский "Антверпен". Команда Марино Пушича может обеспечить себе участие в еврокубках весной-2024, если сумеет победить.

"Горняки" сделали важный шаг к собственной цели, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Шахтер" повел в счете

Украинская команда с первых же минут встречи завладела игровым и территориальным преимуществом. Гости создали момент у ворот Ризныка после ошибки Судакова, но это был всего лишь эпизод.

Матвиенко ждет, пока судья засчитает гол. Скриншот Megogo

Зато на 12-й минуте матча "горняки" повели в счете. Хозяева поля заработали право на штрафной на левом фланге. Зубков подал к чужим воротам, Сикан упал, зато Матвиенко в падении головой направил мяч мимо голкипера, 1:0!

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