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Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче с Антверпеном — видео гола

28 ноября 2023 20:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Матвиенко вывел Шахтер вперед в матче с Антверпеном — видео гола
Игроки "Шахтера" празднуют гол. Скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" принимает в Гамбурге бельгийский "Антверпен". Команда Марино Пушича может обеспечить себе участие в еврокубках весной-2024, если сумеет победить. 

"Горняки" сделали важный шаг к собственной цели, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Марино Пушич выбрал для этой игры атакующую схему, бросив в бой одновременно Невертона, Сикана и Зубкова, которым из глубины поля активно помогает Судаков. 

"Шахтер" повел в счете 

Украинская команда с первых же минут встречи завладела игровым и территориальным преимуществом. Гости создали момент у ворот Ризныка после ошибки Судакова, но это был всего лишь эпизод. 

Николай Матвиенко
Матвиенко ждет, пока судья засчитает гол. Скриншот Megogo

Зато на 12-й минуте матча "горняки" повели в счете. Хозяева поля заработали право на штрафной на левом фланге. Зубков подал к чужим воротам, Сикан упал, зато Матвиенко в падении головой направил мяч мимо голкипера, 1:0! 

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