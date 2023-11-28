Матвієнко вивів Шахтар уперед у матчі з Антверпеном — відео голу

Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Скриншот Megogo

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймає у Гамбурзі бельгійський "Антверпен". Команда Марино Пушича може забезпечити собі участь у єврокубках навесні-2024, якщо зможе перемогти.

"Гірники" зробили важливий крок до своєї мети, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Маріно Пушич обрав для цієї гри атакуючу схему, кинувши в бій одночасно Невертона, Сікана та Зубкова, яким із глибини поля активно допомагає Судаков.

"Шахтар" повів у рахунку

Українська команда з перших хвилин зустрічі заволоділа ігровою і територіальною перевагою. Гості створили момент біля воріт Різника після помилки Судакова, але це був лише епізод.

Матвієнко чекає, доки суддя зарахує гол. Скриншот Megogo

Натомість на 12-й хвилині матчу "гірники" повели у рахунку. Господарі поля заробили право на штрафний майданчик на лівому фланзі. Зубков подав до чужих воріт, Сікан впав, зате Матвієнко в падінні головою направив м'яч повз голкіпера, 1:0!

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