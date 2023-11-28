Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Матвієнко вивів Шахтар уперед у матчі з Антверпеном — відео голу arrow

Матвієнко вивів Шахтар уперед у матчі з Антверпеном — відео голу

28 листопада 2023 20:05
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Матвієнко вивів Шахтар уперед у матчі з Антверпеном — відео голу
Гравці "Шахтаря" відзначають гол. Скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" приймає у Гамбурзі бельгійський "Антверпен". Команда Марино Пушича може забезпечити собі участь у єврокубках навесні-2024, якщо зможе перемогти.

"Гірники" зробили важливий крок до своєї мети, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Маріно Пушич обрав для цієї гри атакуючу схему, кинувши в бій одночасно Невертона, Сікана та Зубкова, яким із глибини поля активно допомагає Судаков.

"Шахтар" повів у рахунку

Українська команда з перших хвилин зустрічі заволоділа ігровою і територіальною перевагою. Гості створили момент біля воріт Різника після помилки Судакова, але це був лише епізод.

Микола Матвієнко
Матвієнко чекає, доки суддя зарахує гол. Скриншот Megogo

Натомість на 12-й хвилині матчу "гірники" повели у рахунку. Господарі поля заробили право на штрафний майданчик на лівому фланзі. Зубков подав до чужих воріт, Сікан впав, зате Матвієнко в падінні головою направив м'яч повз голкіпера, 1:0!

Нагадаємо, "Челсі" продасть Мудрика, Мадуеке та Чалобу заради трансферу Осімхена. 

"Дніпро-1" запровадив несподівану заборону, щоб стати чемпіоном України. 

Дружина Циганкова привела маленького сина на матч "Жирони". 

"Бенфіка" продасть Трубіна — українцем цікавляться два відомі клуби. 

Кар'єра Шапаренка опинилася під загрозою — лікар назвав причину. 

Футболістів збірної Росії звинувачують у державній зраді.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:41 В Україні обвалилися ціни на бензин — скільки сьогодні коштує 1 л пального на АЗС

Актуальне по темі