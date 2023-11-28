Шахтар у матчі з Антверпеном забезпечив путівку до єврокубків на весну-2024

"Гірники" святкують перший гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Донецький "Шахтар" та бельгійський "Антверпен" зустрілися у Гамбурзі в рамках поєдинку п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Українська команда вважалася фаворитом протистояння та не розчарувала вболівальників.

"Гірники" впевнено відіграли матч, хоча суперник створив кілька моментів біля воріт Різника, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Данило Сікан бореться за м'яч. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Як "Шахтар" обіграв "Антверпен"

"Шахтар" — "Антверпен" — 1:0 (1:0)

Гол: Матвієнко, 13.

"Шахтар": Різник — Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров — Криськів (Келсі, 88), Степаненко (капітан), Судаков — Невертон (Бондаренко, 69), Зубков — Сікан (Ракіцький, 90+5).

Тренер: Маріно Пушич.

"Антверпен": Бюте — Вейндал, Альдервейрельд (капітан), Кулібалі, Баталь — Вермерен, А. Юсуф (Іленіхена, 73) — Муйя, Керк (Еджуке, 46), Балаквіша — Янссен.

Тренер: Марк Ван Боммель.

Вже на другій хвилині поєдинку Невертон завдав неточного удару по воротах Бюте. На старті гри "гірники" домінували на полі та володіли м'ячем. Це не завадило бельгійцям створити свій момент на восьмій хвилині. Після помилки Судакова гості підхопили м'яч, що закінчилося спробою удару Янссена з близької дистанції. Різник контролював ситуацію.

Момент біля воріт "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

А на 13-й хвилині "Шахтарю" вдалося забити гол. Господарі отримали право на штрафний майданчик на лівому фланзі. Зубков навісив до чужих воріт, Сікан до м'яча не дотягнувся, натомість Матвієнко пробив головою в падінні й не схибив, 1:0!

До перерви команди встигли обмінятися ударами. Різник не дозволив відзначитися Муйї, а Бюте врятував "Антверпен" після удару у виконанні Криськіва. Судаков на добиванні послав м'яч над поперечиною.

У другому таймі "Антверпен" грав агресивніше. І на 54-й хвилині Бондарю довелося збивати Янссена перед воротами Різника. Рефері глянув на повтор і вирішив, що це не пенальті.

Азаров та Степаненко з перервою у десять хвилин пробили у перекладину воріт бельгійської команди. У тих епізодах непогано зіграв голкіпер, котрий кінчиками пальців змінював траєкторію польоту м'яча.

Кінцівка матчу виявилася складною та нервовою для "Шахтаря", але "гірники" вистояли та здобули три очки. Команда Маріно Пушича забезпечила собі як мінімум третє місце та участь у Лізі Європи навесні 2024 року. Але українська команда мріє про велике.

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