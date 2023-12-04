Ювентус выделил средства на трансфер Судакова — известна сума
Туринский "Ювентус" вскоре может сделать первое предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу полузащитника Георгия Судакова. Украинец может перейти в январе.
Источники уже сообщили суму, которую хотят потратить на Судакова, сообщил портал Sport Mediaset.
Sudakov 🔁 pic.twitter.com/CVp7ovNyYO— Copa 🇬🇧🇺🇦🇺🇸 (@copa8t) November 28, 2023
"Ювентус" хочет ускорить подписание украинца
По информации источника, "Ювентус" намерен приобрести 21-летнего украинца за 10-15 млн евро.
В клубе на место центрального полузащитника также рассматривают Куадио Коне из менхенгладбахской "Боруссии". Однако в приоритете у клуба Судаков.
Несмотря на желание "Ювентуса", сумма в 10-15 млн евро очень далека от той, которую хочет "Шахтер". "Горняки" намерены выручить за своего воспитанника не меньше, чем за Михаила Мудрика, — 70 млн евро + 30 млн евро бонусами.
Кроме "Ювентуса" на Судакова претендуют другие английские, итальянские и немецкие клубы. Среди этих клубов лондонский "Челси".
В нынешнем сезоне Судаков забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах за "Шахтер".
Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.
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