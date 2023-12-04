Ювентус выделил средства на трансфер Судакова — известна сума

Георгий Судаков в отборе. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Туринский "Ювентус" вскоре может сделать первое предложение донецкому "Шахтеру" по трансферу полузащитника Георгия Судакова. Украинец может перейти в январе.

Источники уже сообщили суму, которую хотят потратить на Судакова, сообщил портал Sport Mediaset.

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По информации источника, "Ювентус" намерен приобрести 21-летнего украинца за 10-15 млн евро.

В клубе на место центрального полузащитника также рассматривают Куадио Коне из менхенгладбахской "Боруссии". Однако в приоритете у клуба Судаков.

Несмотря на желание "Ювентуса", сумма в 10-15 млн евро очень далека от той, которую хочет "Шахтер". "Горняки" намерены выручить за своего воспитанника не меньше, чем за Михаила Мудрика, — 70 млн евро + 30 млн евро бонусами.

Кроме "Ювентуса" на Судакова претендуют другие английские, итальянские и немецкие клубы. Среди этих клубов лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Судаков забил три гола и сделал один ассист в 16 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Челси" решил продать Мудрика в январе.