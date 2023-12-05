Судакова звинуватили у тому, що він "сплавив" тренера Шахтаря

Георгій Судаков. Фото: ФК "Шахтар"

Однією із причин звільнення з "Шахтаря" Патріка Ван Леувена міг бути півзахисник Георгій Судаков. Футболіст міг "злити" головного тренера.

Про це розповів блогер Ігор Циганик в ефірі авторської програми.

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За словами Циганика, Судаков після викликів у національну збірну та отримання статусу лідера "Шахтаря" знизив до себе вимоги. Наразі він не виконує звичний обсяг роботи.

"Те, що зараз відбувається навколо Судакова, дуже впливає на нього і заважає йому. Не в кращий бік. Зовсім не в кращий. Дуже хочу, щоб Судаков одягнув футболку "Ювентуса" і був там одним із найкращих. Але для цього ще треба дуже багато працювати", — сказав Циганик.

Зазначимо, що туринський "Ювентус" хоче купити Судакова за 10-15 млн євро. У "Шахтарі" хочуть за гравця не менше 30 млн євро.

Окрім "Ювентуса" на Судакова претендують інші англійські, італійські та німецькі клуби. Серед цих клубів лондонський "Челсі".

Цього сезону Судаков забив три голи й зробив один асист у 16 матчах за "Шахтар".

Нагадаємо, "Челсі" вирішив продати Мудрика у січні.