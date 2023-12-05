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На Євро-2024 гратимуть "розумним" м'ячем — що це означає

5 грудня 2023 12:17
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
На Євро-2024 гратимуть "розумним" м'ячем — що це означає
Мануель Ноєр оглядає м'яч. Фото: REUTERS/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представить офіційний м'яч чемпіонату Європи-2024. Він буде обладнаний високотехнологічним обладнанням.

Завдяки новому м'ячу Євро-2024 з'явиться можливість ретельніше фіксувати голи, повідомляє The Times.

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М'яч на Євро-2024 представлений компанією Adidas. Цього разу він буде незвичайним, звичним атрибутом футболу із покращеною аеродинамікою. У м'ячі, якими гратимуть на континентальній першості, вмонтують спеціальні мікрочіпи.

М'яч Євро-2024
М'яч Євро-2024. Скриншот YouTube

Що зможе робити новий м'яч Євро-2024

Це високотехнологічне нововведення дозволить ретельніше визначати положення "поза грою". Якщо м'яч потрапить у руку футболіста, мікрочіп подасть сигнал про це суддівській бригаді.

Рефері, які працюватимуть на турнірі, вже побачили новий м'яч. Вони залишилися задоволені результатами роботи нової технології, яка відстежує рух кінцівок гравця і створює тривимірне зображення тіла футболіста.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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