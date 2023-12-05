На Євро-2024 гратимуть "розумним" м'ячем — що це означає

Мануель Ноєр оглядає м'яч. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) представить офіційний м'яч чемпіонату Європи-2024. Він буде обладнаний високотехнологічним обладнанням.

Завдяки новому м'ячу Євро-2024 з'явиться можливість ретельніше фіксувати голи, повідомляє The Times.

Читайте також:

М'яч на Євро-2024 представлений компанією Adidas. Цього разу він буде незвичайним, звичним атрибутом футболу із покращеною аеродинамікою. У м'ячі, якими гратимуть на континентальній першості, вмонтують спеціальні мікрочіпи.

М'яч Євро-2024. Скриншот YouTube

Що зможе робити новий м'яч Євро-2024

Це високотехнологічне нововведення дозволить ретельніше визначати положення "поза грою". Якщо м'яч потрапить у руку футболіста, мікрочіп подасть сигнал про це суддівській бригаді.

Рефері, які працюватимуть на турнірі, вже побачили новий м'яч. Вони залишилися задоволені результатами роботи нової технології, яка відстежує рух кінцівок гравця і створює тривимірне зображення тіла футболіста.

Євро-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

Нагадаємо, керівництво "Реалу" готове запропонувати Луніну новий контракт.

Роналду опинився в епіцентрі скандалу після сварки з тренером "Аль-Насра".

Судакова звинуватили у тому, що він "сплавив" тренера "Шахтаря".

За добу відразу у двох українців із чемпіонату Англії змінилися головні тренери.