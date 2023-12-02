Україна дізналася, з ким може зіграти на Євро-2024 — результати жеребкування

Церемонія жеребкування Євро-2024. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу, який пройде в Німеччині. На ньому визначилися можливі суперники збірної України, якщо вона зможе пройти плей-оф кваліфікації.

Якщо команда Сергія Реброва пройде на турнір, то їй пощастило з суперниками, повідомив портал Новини.LIVE.

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🇺🇦 Euro 2024 group stage draw results!



🎲 Ukraine will be in the quartet with Belgium, Slovakia and Romania if 🇺🇦 wins the play-off pic.twitter.com/XxFwTTlaew — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 2, 2023

Який шлях у України

Збірна України у плей-оф кваліфікації потрапила у Крок B, де півфінал зіграє з Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги команда реброва у фіналі протистоятиме переможцю матча Ізраїль — Ісландія.

Переможець Кроку B на Євро-2024 зіграє у Групі E зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. Можна впевнено заявили, що словаки та румуни не зрадіють такому супернику як Україна на груповому етапі, оскільки за складом синьо-жовті є найсильнішими в Кроці B.

Усі групи Євро-2024

Група A

Німеччина Шотландія Угорщина Швейцарія

Група B

Іспанія Хорватія Італія Албанія

Група C

Словенія Данія Сербія Англія

Група D

Польща/Вельс/Фінляндія/Естонія Нідерланди Австрія Франція

Група E

Бельгія Словаччина Румунія Ізраїль/Боснія і Герцеговина/Україна/Ісландія

Група F

Туреччина Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург Португалія Чехія

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