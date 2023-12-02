Україна дізналася, з ким може зіграти на Євро-2024 — результати жеребкування
Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу, який пройде в Німеччині. На ньому визначилися можливі суперники збірної України, якщо вона зможе пройти плей-оф кваліфікації.
Якщо команда Сергія Реброва пройде на турнір, то їй пощастило з суперниками, повідомив портал Новини.LIVE.
🇺🇦 Euro 2024 group stage draw results!— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 2, 2023
🎲 Ukraine will be in the quartet with Belgium, Slovakia and Romania if 🇺🇦 wins the play-off pic.twitter.com/XxFwTTlaew
Який шлях у України
Збірна України у плей-оф кваліфікації потрапила у Крок B, де півфінал зіграє з Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги команда реброва у фіналі протистоятиме переможцю матча Ізраїль — Ісландія.
Переможець Кроку B на Євро-2024 зіграє у Групі E зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. Можна впевнено заявили, що словаки та румуни не зрадіють такому супернику як Україна на груповому етапі, оскільки за складом синьо-жовті є найсильнішими в Кроці B.
Усі групи Євро-2024
Група A
- Німеччина
- Шотландія
- Угорщина
- Швейцарія
Група B
- Іспанія
- Хорватія
- Італія
- Албанія
Група C
- Словенія
- Данія
- Сербія
- Англія
Група D
- Польща/Вельс/Фінляндія/Естонія
- Нідерланди
- Австрія
- Франція
Група E
- Бельгія
- Словаччина
- Румунія
- Ізраїль/Боснія і Герцеговина/Україна/Ісландія
Група F
- Туреччина
- Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург
- Португалія
- Чехія
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