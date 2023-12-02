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Україна дізналася, з ким може зіграти на Євро-2024 — результати жеребкування

2 грудня 2023 20:22
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Агабекян Карен
редактор
Україна дізналася, з ким може зіграти на Євро-2024 — результати жеребкування
Церемонія жеребкування Євро-2024. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи-2024 з футболу, який пройде в Німеччині. На ньому визначилися можливі суперники збірної України, якщо вона зможе пройти плей-оф кваліфікації.

Якщо команда Сергія Реброва пройде на турнір, то їй пощастило з суперниками, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України у плей-оф кваліфікації потрапила у Крок B, де півфінал зіграє з Боснією та Герцеговиною. У разі перемоги команда реброва у фіналі протистоятиме переможцю матча Ізраїль — Ісландія.

Переможець Кроку B на Євро-2024 зіграє у Групі E зі збірними Бельгії, Словаччини та Румунії. Можна впевнено заявили, що словаки та румуни не зрадіють такому супернику як Україна на груповому етапі, оскільки за складом синьо-жовті є найсильнішими в Кроці B.

Усі групи Євро-2024

Група A

  1. Німеччина
  2. Шотландія
  3. Угорщина
  4. Швейцарія

Група B

  1. Іспанія
  2. Хорватія
  3. Італія
  4. Албанія

Група C

  1. Словенія
  2. Данія
  3. Сербія
  4. Англія

Група D

  1. Польща/Вельс/Фінляндія/Естонія
  2. Нідерланди
  3. Австрія
  4. Франція

Група E

  1. Бельгія
  2. Словаччина
  3. Румунія
  4. Ізраїль/Боснія і Герцеговина/Україна/Ісландія

Група F

  1. Туреччина
  2. Грузія/Греція/Казахстан/Люксембург
  3. Португалія
  4. Чехія

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