Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Украина узнала с кем может сыграть на Евро-2024 — результаты жеребьевки arrow

Украина узнала с кем может сыграть на Евро-2024 — результаты жеребьевки

2 декабря 2023 20:22
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Украина узнала с кем может сыграть на Евро-2024 — результаты жеребьевки
Церемония жеребьевки Евро-2024. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет в Германии. На ней определились возможные соперники сборной Украины, если она сможет пройти плей-офф квалификации.

Если команда Сергея Реброва пройдет на турнир, ей повезло с соперниками, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Какой путь у Украины

Сборная Украины в плей-офф квалификации попала в Шаг B, где полуфинале сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае победы команда Реброва в финале будет противостоять победителю матча Израиль — Исландия.

Победитель Шага B на Евро-2024 сыграет в Группе E со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Можно с уверенностью заявить, что словаки и румыны не обрадуются такому сопернику как Украина в групповом этапе, поскольку по составу сине-желтые являются самыми сильными в шаге B.

Все группы Евро-2024

Группа A

  1. Германия
  2. Шотландия
  3. Венгрия
  4. Швейцария

Группа B

  1. Испания
  2. Хорватия
  3. Италия
  4. Албания

Группа C

  1. Словения
  2. Дания
  3. Сербия
  4. Англия

Группа D

  1. Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония
  2. Нидерланды
  3. Австрия
  4. Франция

Группа E

  1. Бельгия
  2. Словакия
  3. Румыния
  4. Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия

Группа F

  1. Турция
  2. Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург
  3. Португалия
  4. Чехия

Напомним, Буяльский станет игроком немецкого клуба — что известно.

Киевское "Динамо" осталось без трех основных игроков на матч с "Минаем".

Усик победит Фьюри при одном условии – Джошуа сделал прогноз на бой.

Эксфорвард "Динамо" забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров в Польше.

Де Хеа вернется в "Манчестер Юнайтед" из-за дисквалификации Онана.

Миколенко готовится уйти из "Эвертона" — у клуба новые проблемы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме