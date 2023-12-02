Украина узнала с кем может сыграть на Евро-2024 — результаты жеребьевки

Церемония жеребьевки Евро-2024. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет в Германии. На ней определились возможные соперники сборной Украины, если она сможет пройти плей-офф квалификации.

Если команда Сергея Реброва пройдет на турнир, ей повезло с соперниками, сообщил портал Новини.LIVE.

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🇺🇦 Euro 2024 group stage draw results!



🎲 Украина будет в четвертом квартале с Belgium, Slovakia and Romania, если wins the play-off pic.twitter.com/XxFwTTlaew — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 2, 2023

Какой путь у Украины

Сборная Украины в плей-офф квалификации попала в Шаг B, где полуфинале сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае победы команда Реброва в финале будет противостоять победителю матча Израиль — Исландия.

Победитель Шага B на Евро-2024 сыграет в Группе E со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Можно с уверенностью заявить, что словаки и румыны не обрадуются такому сопернику как Украина в групповом этапе, поскольку по составу сине-желтые являются самыми сильными в шаге B.

Все группы Евро-2024

Группа A

Германия Шотландия Венгрия Швейцария

Группа B

Испания Хорватия Италия Албания

Группа C

Словения Дания Сербия Англия

Группа D

Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония Нидерланды Австрия Франция

Группа E

Бельгия Словакия Румыния Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия

Группа F

Турция Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург Португалия Чехия

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