Украина узнала с кем может сыграть на Евро-2024 — результаты жеребьевки
Состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы-2024 по футболу, который пройдет в Германии. На ней определились возможные соперники сборной Украины, если она сможет пройти плей-офф квалификации.
Если команда Сергея Реброва пройдет на турнир, ей повезло с соперниками, сообщил портал Новини.LIVE.
🇺🇦 Euro 2024 group stage draw results!— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) December 2, 2023
🎲 Украина будет в четвертом квартале с Belgium, Slovakia and Romania, если wins the play-off pic.twitter.com/XxFwTTlaew
Какой путь у Украины
Сборная Украины в плей-офф квалификации попала в Шаг B, где полуфинале сыграет с Боснией и Герцеговиной. В случае победы команда Реброва в финале будет противостоять победителю матча Израиль — Исландия.
Победитель Шага B на Евро-2024 сыграет в Группе E со сборными Бельгии, Словакии и Румынии. Можно с уверенностью заявить, что словаки и румыны не обрадуются такому сопернику как Украина в групповом этапе, поскольку по составу сине-желтые являются самыми сильными в шаге B.
Все группы Евро-2024
Группа A
- Германия
- Шотландия
- Венгрия
- Швейцария
Группа B
- Испания
- Хорватия
- Италия
- Албания
Группа C
- Словения
- Дания
- Сербия
- Англия
Группа D
- Польша/Уэльс/Финляндия/Эстония
- Нидерланды
- Австрия
- Франция
Группа E
- Бельгия
- Словакия
- Румыния
- Израиль/Босния и Герцеговина/Украина/Исландия
Группа F
- Турция
- Грузия/Греция/Казахстан/Люксембург
- Португалия
- Чехия
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