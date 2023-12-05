На Евро-2024 будут играть "умным" мячом — что это значит

Мануэль Нойер осматривает мяч. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представит официальный мяч чемпионата Европы-2024. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием.

Благодаря новому мячу Евро-2024 появится возможность более тщательно фиксировать голы, сообщает The Times.

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Мяч на Евро-2024 представлен компанией Adidas. На этот раз он будет необычным, привычным атрибутом футбола с улучшенной аэродинамикой. В мячи, которыми будут играть на континентальном первенстве, вмонтируют специальные микрочипы.

Мяч Евро-2024. Скриншот YouTube

Что сможет делать новый мяч Евро-2024

Это высокотехнологичное нововведение позволит более тщательно определять положение "вне игры". Если мяч попадет в руку футболиста, микрочип подаст сигнал об этом судейской бригаде.

Рефери, которые будут работать на турнире, уже увидели новый мяч. Они остались довольны результатами работы новой технологии, которая отслеживает движения конечностей игрока и создает трехмерное изображение тела футболиста.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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