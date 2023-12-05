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Кучер может возглавить известный украинский клуб

5 декабря 2023 12:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кучер может возглавить известный украинский клуб
Александр Кучер на пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер присутствовал на одном из матчей чемпионата Украины по футболу. Команда, за игрой которой наблюдал специалист, находится в кризисе. 

Кучер уже готов вернуться к активной тренерский работе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "УПЛ жива". 

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В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" сыграла вничью с "Рухом" со счетом 0:0. На трибуне за ходом противостояния наблюдал начальник луганского клуба Игорь Гузь в компании безработного тренера Александра Кучера. 

Александр Кучер
Кучер во время тренировки. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Возвращение Кучера в УПЛ 

Бывший наставник "Днепра-1" был уволен из этого клуба в августе 2023 года из-за провального старта команды в новом сезоне. Однако уже в ближайшее время 41-летний специалист может вернуться к работе. 

Одним из клубов, в которые сватают Кучера, является "Заря". Луганская команда не может выиграть с конца октября. Еще недавно руководство клуба заявило о том, что наставник команды Юрий Коваль не исчерпал кредит доверия, однако последние неудачи могут привести к скорой смене тренера в "Заре". 

Под руководством Коваля луганская команда проиграла три из четырех матчей. Еще один поединок "Заря" свела вничью. 

В следующем туре луганчане сыграют на выезде против "Кривбасса". Поединок состоится в субботу, девятого декабря, в 15:00. 

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