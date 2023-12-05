Кучер может возглавить известный украинский клуб

Александр Кучер на пресс-конференции. Скриншот YouTube

Бывший главный тренер "Металлиста" и "Днепра-1" Александр Кучер присутствовал на одном из матчей чемпионата Украины по футболу. Команда, за игрой которой наблюдал специалист, находится в кризисе.

Кучер уже готов вернуться к активной тренерский работе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "УПЛ жива".

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В рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги "Заря" сыграла вничью с "Рухом" со счетом 0:0. На трибуне за ходом противостояния наблюдал начальник луганского клуба Игорь Гузь в компании безработного тренера Александра Кучера.

Кучер во время тренировки. Фото: пресс-служба "Днепр-1"

Возвращение Кучера в УПЛ

Бывший наставник "Днепра-1" был уволен из этого клуба в августе 2023 года из-за провального старта команды в новом сезоне. Однако уже в ближайшее время 41-летний специалист может вернуться к работе.

Одним из клубов, в которые сватают Кучера, является "Заря". Луганская команда не может выиграть с конца октября. Еще недавно руководство клуба заявило о том, что наставник команды Юрий Коваль не исчерпал кредит доверия, однако последние неудачи могут привести к скорой смене тренера в "Заре".

Под руководством Коваля луганская команда проиграла три из четырех матчей. Еще один поединок "Заря" свела вничью.

В следующем туре луганчане сыграют на выезде против "Кривбасса". Поединок состоится в субботу, девятого декабря, в 15:00.

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