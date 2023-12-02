Днепр-1 потерял лидерство, а Кривбасс совершил камбек и вышел на первое место в УПЛ

Исенко ловит мяч. Фото: Днепр-1

Суббота в УПЛ подарила несколько потрясающих результатов и одну ничью без забитых голов. "Днепр-1" неожиданно уступил "Ворскле" дома, "Кривбасс" этим воспользовался и обошел соседей в турнирной таблице благодаря волевой победе над "Александрией", а "Колос" и "Оболонь" поделили очки.

Итоги матчей субботы в УПЛ — в материале Новини.LIVE.

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Перед этим туром отставание "Кривбасса" от "Днепра" составляло 3 пункта, и кто мог подумать, что команды сравняются по очкам во время второго тайма матча в Кривом Роге, когда хозяева уступали, а у днепрян игра еще была впереди.

Подопечные Юрия Вернидуба пропустили на 31-й минуте. Шулянский подловил отскок на входе в левый фланг штрафной и мощно пробил под перекладину, неожиданно поймав Клищука.

Взялись за дело игроки "Кривбасса" только в конце встречи. На 79-й минуте сравнял счет По от входа в левый фланг штрафной, а еще через 4 минуты Бизимана из центра чужих владений принес хозяевам важные 3 балла.

Скрипник переиграл Максимова

Для "Днепра-1", наоборот, все начиналось положительно. Искусный пас Пихальонка с глубины атаки на левый фланг штрафного для Леднева, оказавшегося за спиной у Крупского и с острого угла переиграл вратаря.

Но еще до перерыва "Ворскла" смогла перевернуть все с ног на голову. На 31 минуте Скляр выполнил не менее эффектный, чем Пихальонка, до этого разрезной пас к правому флангу чужих владений, где Челядин в одиночестве остановил мяч и пробил вторым касанием под вратаря.

И не успели днепряне вернуться к построению атак, как "Ворскла" через несколько пасов пяткой на правом фланге дошла до чужой штрафной и Кане прострелил на дальнюю стойку под пустые ворота для Фелипе.

Во второй половине команды Максимова было несколько опасных моментов. Мог отличиться Гуцуляк, потом Якубу попал в Челядина и мяч пролетел очень близко от перекладины, были шансы у Бабенко и Пихальонка. Но победу удалось удержать подопечным Скрипника.

Теперь у "Днепра-1" впереди встреча еще с одной командой из Топ-3 "Полесья".

"Колосс" и "Оболонь" продолжили свои серии

Игра "Колосса" и "Оболони" завершилась без голов. Команда Ярослава Вишняка не проигрывает в УПЛ уже 9 матчей подряд, а футболисты Валерия Иващенко в это время не побеждают пятый матч.

Таким образом, "Колосс" после 15 туров набрал 21 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. У "Оболони" 14 баллов и 12 строчка.

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