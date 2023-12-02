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Шестаков принес ничью Вересу на последних секундах с Полесьем

2 декабря 2023 09:55
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Шестаков принес ничью Вересу на последних секундах с Полесьем
Полесье – Вереск. Фото: УПЛ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Программа очередного тура в УПЛ стартовала в пятницу противостоянием Полесья и Вереса. Хозяева были очень близки к победе, но гости сравняли счет в самой концовке.

Подробности матча и видео в материале Новини.LIVE.

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Первый тайм матча прошел почти без опасных моментов. Отметить можно только попадание в обе стойки, но Гитченко и Казаку не хватило точности.

Во втором тайме преимущество Полесья нарастало, появление на поле Макуана прибавляло стрижки. В конце концов, именно хозяева вышли вперед — житомирцы забили на 68 минут, причем сделали это довольно эффектным образом. Угловой с левого фланга на дальней стороне штрафного головой под удар Крушинскому сбросил Будковский, а партнер мощно пробил мимо Паста. Наигранная комбинация, как ни крути.

Результат не удержали в концовке

Для того чтобы попытаться сравнять счет, игрокам Вересу не хватало ловкости. Да и моментов особо острых не было. А соперники уже играли на удержание результата. Но неожиданно на 7-й компенсированной минуте центральный защитник Жулио Сезар оказался на левом фланге штрафной, откуда подал на дальнюю штангу, где Шестаков пробил головой под перекладину. В итоге ничья 1:1.

В следующем туре обе команды сыграют с лидерами. Житомирское Полесье будет принимать Днепровский Днепр-1, тогда как ровенский Верес будет гостить у донецкого Шахтера.

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